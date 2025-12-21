Coup de théâtre au LOSC : Le PSG berné pour Ayyoub Bouaddi ?

Priorité de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain du PSG en 2026, le prodige du LOSC, Ayyoub Bouaddi, pourrait finalement prendre une tout autre direction. Explications.

Mercato PSG : Chelsea proche de l’exploit pour Ayyoub Bouaddi

Malgré une récente prolongation avec le LOSC jusqu’en juin 2029, Ayyoub Bouaddi reste très convoité sur le marché des transferts. Le milieu de terrain de 18 ans est une priorité du Paris Saint-Germain. Cependant, tous les grands clubs de Premier League préparent leur plan pour attirer le joueur.

En effet, selon les informations de Caught Offside, Arsenal cible bien le crack lillois et a déjà pris contact avec son entourage pour un transfert l’été prochain. De son côté, Liverpool suit de près son évolution, tout comme Manchester United, qui le verrait bien remplacer Casemiro la saison prochaine. Cependant, le club, qui semble le plus avancé dans ce dossier serait Chelsea.

Toujours à l’affût pour les pépites du monde entier, les Blues auraient prévu de passer à l’action dès le mois de janvier « avec une offre de 45 à 50 M€ », assure le média britannique. Le club londonien voudrait rapidement boucler le transfert afin de doubler toute la concurrence. Pour arriver à leurs fins, les pensionnaires de Stamford Bridge auraient un plan.

Ayyoub Bouaddi acheté cet hiver et prêté à Strasbourg ?

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi est considéré comme un futur crack à son poste. Titulaire au LOSC, le natif de Senlis fait rêver presque tous les cadors européens. Si le Paris SG prépare une offensive d’envergure pour cet hiver, Chelsea souhaiterait conclure un accord avec Olivier Létang, le président des Dogues, pour Bouaddi.

Mais le protégé de Bruno Genesio ne devrait pas découvrir la Premier League. En effet, le plan de Chelsea serait de recruter Ayyoub Bouaddi cet hiver et de le prêter au RC Strasbourg jusqu’à la fin de la saison pour qu’il puisse poursuivre sa progression en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.

