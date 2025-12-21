Coupe de France : L’OM répond avec violence au PSG !

Au lendemain de la victoire du PSG face à Fontenay, l’OM a fait une entrée fracassante en Coupe de France. Les hommes de Roberto De Zerbi ont envoyé un message fort aux Parisiens.

Coupe de France : L’OM écrase Bourg-en-Bresse

L’Olympique de Marseille n’a pas tremblé pour son 32e de finale de Coupe de France sur le terrain de Bourg-en-Bresse (National), ce dimanche après-midi. Au lendemain de la victoire du Paris SG (4-0) face à Fontenay, les Marseillais ont rapidement pris les commandes et ont fini par transformer la rencontre en démonstration de force. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 6 buts à 0.

Après une première mi-temps maîtrisée face à Bourg-Péronnas (National) grâce à un but de Leonardo Balerdi, les Olympiens ont accéléré en seconde période avec cinq buts signés Mason Greenwood, Igor Paixao, Pierre-Emile Hojbjerg, Bilal Nadir et Tadjidine Mmadi. Sans trembler, les Marseillais ont écrasé Bourg-Péronnas avec six buteurs différents. Troisième de Ligue derrière le RC Lens (1er) et le PSG (2e), l’OM termine ainsi l’année 2025 en beauté.

Avec ce score, l’Olympique de Marseille signe sa plus large victoire toutes compétitions confondues depuis le 6 février 2018 face à la même équipe de Bourg-Péronnas (9-0). Après le coup de sifflet final de Madame Frappart, arbitre de la rencontre, Benjamin Pavard a annoncé la couleur pour la suite de cette compétition.

Pavard : « L’objectif est de gagner le trophée »

Titulaire en défense centrale avec Leonardo Balerdi et Emerson, Benjamin Pavard a réalisé un match sérieux face à Bourg-en-Bresse, ce dimanche lors des 32es de finale de la Coupe de France. Après la large victoire de son équipe, l’international français a clairement affiché l’ambition de l’OM dans cette compétition.

Au micro de BeIN Sports, le joueur de 29 ans a notamment déclaré : « il ne fallait pas sous-estimer l’équipe, c’était dur. On a concédé quelques occasions, mais on a fait le boulot. C’était bien, on a fait un clean sheet. On est l’OM, on se doit d’être en lice dans chacune des compétitions, l’objectif est d’aller au bout et de gagner le trophée. » Le Paris SG est donc prévenu, l’OM veut la Coupe de France cette saison.