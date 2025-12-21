PSG : Ça s’accélère pour le transfert de Maghnes Akliouche !

Susceptible de quitter l’AS Monaco cet hiver, Maghnes Akliouche est annoncé dans le viseur du PSG. Mais plusieurs autres grands clubs européens s’activent également pour le milieu offensif monégasque.

Mercato PSG : L’AS Monaco prêt à lâcher Maghnes Akliouche

À 23 ans, Maghnes Akliouche a franchi un cap décisif sous le maillot de l’AS Monaco. Régulier, influent et désormais décisif, le milieu offensif affiche un bilan solide avec 19 buts et 21 passes décisives en 117 apparitions toutes compétitions confondues. Plus qu’un simple créateur, Akliouche s’est imposé comme un joueur capable de dicter le tempo, d’éliminer dans les petits espaces et de faire basculer un match par sa seule lecture du jeu.

Cette montée en puissance n’est pas passée inaperçue. En interne, la formation de la Principauté sait qu’elle tient l’un des actifs les plus précieux de son effectif, à un âge, où la valeur marchande atteint son sommet. Et si l’on en croit le spécialiste mercato Ekrem Konur, l’ASM serait dans l’obligation de le vendre pour pouvoir recruter durant ce mercato hivernal.

À voir

Mercato : Accord entre le FC Nantes et un club de Ligue 2 ?

Lisez aussi : Mercato PSG : Maghnes Akliouche prêt à snober le Paris SG ?

Si le Paris Saint-Germain suit attentivement la situation, il est toutefois loin d’être seul. En effet, le journaliste turc ajoute que le profil d’Akliouche plaît énormément en Premier League, où Manchester City, Liverpool et Manchester United se sont renseignés.

En parallèle, Newcastle et Tottenham avancent leurs pions. L’Italie et l’Espagne ne sont pas en reste, avec la Juventus, l’Inter, l’AC Milan et l’Atlético Madrid à l’affût. Dans ce contexte ultra-concurrentiel, le club monégasque espère réaliser une belle vente en janvier.

Maghnes Akliouche transféré à Paris pour 60M€ ?

Après avoir vendu Eliesse Ben Seghir lors du dernier mercato estival au Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros, la direction de l’AS Monaco pourrait également vendre son autre pépite, Maghnes Akliouche. Les prétendants s’accumulent pour l’international français et Thiago Scuro, directeur général de l’ASM, attendrait au moins 60 millions d’euros pour son joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2028.

À voir

Coup de théâtre au LOSC : Le PSG berné pour Ayyoub Bouaddi ?

Selon PSG Inside Actus, « Paris renonce à recruter un défenseur central en janvier. Priorités désormais : un milieu défensif et un ailier droit. Les négociations ont repris pour Maghnes Akliouche, mais à quel prix ? » Le portail spécialisé précise que Luis Campos est déterminé à réaliser cette opération cet hiver et Luis Enrique a validé l’arrivée du numéro 11 de Monaco.

Lisez aussi : Mercato PSG : Maghnes Akliouche, la surprise de janvier ?

De son côté, Fichajes annonce ces dernières heures qu’un accord pourrait rapidement intervenir entre le PSG et l’AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche autour de 50 millions d’euros plus des bonus pouvant permettre d’atteindre les 60 millions d’euros attendus sur le Rocher.

Lire aussi sur Maghnes Akliouche

Mercato PSG : Campos fait un clin d’oeil à Maghnes Akliouche

À voir

Coupe de France : L’OM répond avec violence au PSG !

Le transfert de Maghnes Akliouche au PSG déjà programmé ?

Mercato : Le PSG pris de vitesse pour Maghnes Akliouche !