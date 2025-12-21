Mercato : Après Cabella, le FC Nantes vise du lourd à l’OM !

En manque de temps de jeu à l’Olympiakos, Rémy Cabella devrait prochainement rejoindre les rangs du FC Nantes. Il pourrait même être rejoint par un attaquant de l’OM lors du mercato hivernal qui s’annonce à grands pas.

Mercato : Un buteur de l’OM ciblé par le FC Nantes

Rémy Cabella devrait être la première recrue hivernale du FC Nantes, qui espère faire venir d’autres joueurs d’expérience pour sortir le club de la crise. Un avant-centre est notamment espéré pour épauler Matthis Abline, bien seul à surnager dans le secteur offensif des Canaris.

Lisez aussi : Mercato : Accord entre le FC Nantes et un club de Ligue 2 ?

À voir

Coupe de France : L’OM répond avec violence au PSG !

Le nom de Neal Maupay a récemment été évoqué et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette piste fait rêver les supporters du FC Nantes. Titulaire à l’Olympique de Marseille la saison dernière, l’ancien joueur de l’OGC Nice a été brutalement rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants après la signature de Pierre-Emerick Aubameyang et l’explosion de Robinio Vaz.

Neal Maupay à Nantes cet hiver ?

Un départ en janvier est donc à l’ordre du jour et selon le journaliste Bastien Aubert de But, les dirigeants nantais ont toutes les raisons du monde de foncer sur le protégé de Roberto De Zerbi.

« Neal Maupay pourrait clairement être une très bonne pioche pour le FC Nantes, à la fois sportivement et mentalement. L’attaquant de l’OM connaît parfaitement la Ligue 1, ses exigences, ses défenses rugueuses et la pression permanente du maintien. À Nantes, où l’attaque manque souvent de liant, de personnalité et de joueurs capables d’assumer les moments chauds, son profil ferait du bien », explique le confrère avant d’expliquer ce que Maupay peut véritablement apporter à Nantes.

« Pour un FC Nantes en quête de révolte, d’identité et de joueurs prêts à aller au combat chaque week-end, Maupay représenterait un pari cohérent, intelligent et surtout immédiatement opérationnel. Pour clore le tout, l’OM ne devrait pas faire barrage à un départ », ajoute le journaliste, convaincu que Neal Maupay a tout du joker idéal pour les Canaris au mois de janvier.

À voir

PSG : Ça s’accélère pour le transfert de Maghnes Akliouche !

Lisez aussi : Mercato : Rémy Cabella confirme sa signature au FC Nantes !

Effectivement, un duo Rémy Cabella – Neal Maupay pourrait faire beaucoup de bien aux avant-postes nantais dans la seconde partie de saison en vue du maintien en Ligue 1. Reste maintenant à voir si Waldemar Kita, le président du FC Nantes, ouvrira ce dossier en janvier.

Lire aussi sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Trois nouvelles recrues attendues à Nantes !

FC Nantes : Une terrible nouvelle tombe pour le FCN !

À voir

ASSE : CDF, Eirik Horneland tape sur ses joueurs après Nice

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Florian Sotoca