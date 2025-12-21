Mercato OL : Après Endrick, Lyon tient sa deuxième recrue !

L’OL accélère sur le mercato hivernal. Après avoir avancé ses pions pour Endrick, le club rhodanien se rapproche sérieusement d’un renfort stratégique au milieu de terrain.

Mercato OL : Abdelli, le choix de l’anticipation lyonnaise

L’OL a décidé de ne pas attendre. En coulisses, selon L’Equipe, les dirigeants lyonnais ont convaincu Himad Abdelli de rejoindre le Rhône dès cet hiver, alors que le milieu international algérien arrive à six mois de la fin de son contrat avec Angers. Un profil mature, travailleur et inspiré, qui colle parfaitement aux besoins d’un effectif en reconstruction.

Lire aussi : OL Mercato : Endrick à Lyon, un prêt finalement payant ?

À voir

ASSE : CDF, Eirik Horneland tape sur ses joueurs après Nice

À 26 ans, Abdelli réalise une saison pleine avec le SCO, surprenant dixième de Ligue 1. Sa régularité, sa qualité de projection et son sens du jeu ont séduit Lyon, soucieux d’anticiper un possible départ de Tanner Tessmann, très courtisé en Angleterre.

Un dossier encore à verrouiller avec Angers

Si l’accord avec le joueur est bien avancé, reste à convaincre Angers de lâcher son maître à jouer dès janvier. Le SCO, initialement réticent, pourrait céder face à une offre légèrement supérieure à un million d’euros. Une somme raisonnable, presque maligne, à l’échelle du marché actuel.

Depuis le Maroc, où il dispute la CAN 2025 avec l’Algérie, Abdelli a déjà échangé avec Paulo Fonseca. Preuve que l’Olympique Lyonnais ne recrute pas au hasard. Sérieux sans se prendre trop au sérieux : l’Olympique Lyonnais version mercato apprend enfin à jouer juste.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato : Lyon menacé sur une piste offensive en Turquie

Mercato : Lyon fonce sur un défenseur formé au PSG

À voir

Mercato : Après Cabella, le FC Nantes vise du lourd à l’OM !

Mercato : Endrick quitte le Real pour Lyon, déjà des regrets en Liga