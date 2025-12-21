ASSE : CDF, Eirik Horneland tape sur ses joueurs après Nice

L’ASSE s’est inclinée en 32es de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice (2-1) ce dimanche après-midi. Après la rencontre, Eirik Horneland, l’entraîneur des Verts, n’a pas été tendre avec ses joueurs.

Eirik Horneland : « Ce match ? C’est notre réalité depuis un an »

Ce dimanche lors des 32es de finale de la Coupe de France, l’OGC Nice a renoué avec le succès face à l’AS Saint-Étienne. Les Aiglons ont affiché de belles valeurs sur le terrain pour venir à bout des Stéphanois. Après l’élimination de l’ASSE, Eirik Horneland n’a pas tourné autour du pot. Face aux médias, l’entraîneur norvégien a livré une analyse crue de la situation, conscient des faiblesses structurelles de ses joueurs.

Entre regrets et recherche d’un nouvel équilibre, Horneland a mis en avant la fragilité mentale et le manque de continuité dans les efforts. Devant les micros, le coach des Verts a notamment lancé : « ce match, c’est notre réalité depuis un an. » Derrière ce constat brut, le technicien norvégien a insisté sur la difficulté d’exister sur la durée, même après une égalisation méritée juste avant la pause.

Pour lui, la fragilité mentale et le manque de continuité dans les prestations des Verts restent le principal obstacle. « C’était un match difficile contre une belle équipe de Nice. On a essayé de construire et d’être à l’initiative du jeu et ensuite on a perdu ce ballon qui entraine le premier but de notre adversaire assez rapidement dans la rencontre », ajoute le tacticien de 50 ans.

Cette lucidité tranche avec le discours parfois convenu d’autres clubs en difficulté. À propos de la réaction de ses hommes, le coach a salué leur volonté de revenir, tout en pointant la nécessité d’un travail de fond sur le caractère. Une exigence de tous les instants, à l’image de l’état d’esprit attendu à l’entrainement comme en match.

« Si ce n’était qu’une question de discours, nous aurions déjà corrigé ces problèmes, ça doit venir à l’entrainement, ça doit venir dans la personnalité des joueurs et cultiver cela », indique Eirik Horneland. À quelques semaines du mercato hivernal, le Norvégien semble faire comprendre à sa direction qu’il faudra recruter pour renforcer l’équipe afin d’atteindre l’objectif de la montée en fin de saison.

