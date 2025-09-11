PSG : Ousmane Dembélé fait un grand pas vers le Ballon d’Or !

À la lutte avec d’autres stars, notamment Lamine Yamal du Barça, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, a fait un important pas vers le Ballon d’Or 2025.

PSG : Ousmane Dembélé remporte le Onze d’Or 2025

En attendant le verdict du Ballon d’Or le 22 septembre prochain à Paris, au Théâtre du Châtelet, Ousmane Dembélé a reçu cette semaine un premier prestigieux trophée individuel. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain a devancé Lamine Yamal (30%) et Kylian Mbappé (12,5%) pour remporter le Onze d’Or 2025.

Institué par le magazine français Onze Mondial depuis 1976, ce trophée récompense le meilleur joueur évoluant en Europe. Avec 32,5% des suffrages exprimés par les lecteurs du magazine, le numéro 10 du PSG succède au palmarès à Vinicius Junior, sacré en 2024, mais surtout à des joueurs comme Lionel Messi (4 fois lauréat), Zinedine Zidane (3 fois lauréat), Michel Platini (3 fois aussi), Cristiano Ronaldo (2 fois lauréat), Karim Benzema (2 fois) ou encore Thierry Henry (2 fois). Achraf Hakimi, le latéral droit du Paris SG, arrive au pied du podium (4e) avec 7% des votes.

💫 Ousmane Dembélé remporte le Onze d’Or 2025 au terme d’une saison monstrueuse ! 🥇



⭐️ Messi, Zidane, Ronaldo, Maradona… @dembouz intègre le cercle très fermé des joueurs ayant remporté ce prestigieux trophée. ⭐️ pic.twitter.com/PIghQhHZJO — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 10, 2025

« Ça fait plaisir. Je suis fier, ça prouve que tu as bien travaillé durant toute la saison, je vais même plus loin, durant toutes ces années pour remporter des trophées individuels. Ça me touche, mes sacrifices et mes performances sont reconnues », a commenté Ousmane Dembélé dans un entretien accordé à Onze Mondial.

Auteur d’une 2024-2025 exceptionnel, avec notamment 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues, Dembélé a remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Supercoupe d’Europe avec le Paris Saint-Germain.

« Je pense parce que j’ai fait une bonne saison avec le Paris Saint-Germain et qu’on a gagné pratiquement tous les trophées possibles. La saison collective du PSG fait que des joueurs du club méritent de gagner des trophées individuels », a ajouté le Champion du Monde 2018.