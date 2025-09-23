Amiens-ASSE : Les consignes de Bernardoni contre Sainté

L’ASSE va affronter Amiens SC de Paul Bernardoni ce mardi. Le gardien passé par Saint-Etienne en 2022 s’attend à un match contre un club exceptionnel.

Pour Paul Bernardoni, l’ASSE est « un club à part »

Prêté à l’ASSE en janvier 2022 et désormais gardien de but d’Amiens SC, Paul Bernardoni va retrouver le club stéphanois, mardi soir, lors de la 7e journée de Ligue 2. La rencontre est prévue au stade de la Licorne à partr de 20h30. Le portier des Amiénois est enthousiaste à l’idée d’affronter un club historique du championnat de France, avec des supporters indéfectibles malgré la relégation en deuxième division.

« À domicile ou à l’extérieur, ils peuvent compter sur nombreux supporters dans la toute la France. C’est un club à part. Il a une histoire », a-t-il déclaré sur le site internet officiel du club samarien.

Bernardoni : « Jouer avec nos atouts et assumer notre jeu »

Au sujet de la confrontation avec l’AS Saint-Etienne, Paul Bernardoni (28 ans) a plutôt donné des consignes à ses coéquipiers. « Je pense qu’on doit rester nous-mêmes. Jouer avec nos atouts, notre style, ne pas se renier et assumer notre jeu en gardant notre personnalité », a-t-il indiqué.

Pour rappel, Paul Bernardoni avait passé seulement une demi-saison à l’ASSE entre janvier et juin 2022. Il était prêté par Angers SCO. Il avait disputé 22 matchs sous le maillot des Verts, dont 19 en Ligue 1 et 2 lors des play-offs contre l’AJ Auxerre. L’équipe stéphanoise avait été reléguée en Ligue 2 à l’issue de la double confrontation avec l’AJA en barrages.