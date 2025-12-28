Champion d’Europe : Antoine Kombouaré charge l’OM

Ancien joueur du PSG entre 1990 et 1995, puis entraîneur en 2010, le technicien kanak a traversé plusieurs époques du PSG, rival de l’OM. Des années de construction, parfois douloureuses, bien avant l’ère des trophées à la chaîne. Autant dire que la victoire parisienne en finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan, la saison dernière, a réveillé chez lui des émotions particulières.

PSG : Antoine Kombouaré chambre l’OM

Dans un entretien accordé au Parisien, Kombouaré est revenu sur cette soirée historique, vécue de l’intérieur en tant que consultant pour M6. Une finale à sens unique, conclue par un retentissant 5-0, un score jamais vu à ce niveau de la compétition. Pour l’ancien défenseur, ce sacre dépasse largement le simple cadre sportif pour symboliser, selon lui, l’aboutissement d’un long chemin, celui d’un club qu’il a connu dans l’attente et parfois la frustration.

« J’ai passé plus de douze ans au PSG, comme joueur et comme entraîneur. Forcément, cette victoire, elle me touche », confie-t-il, sans masquer une certaine fierté. Mais très vite, le discours glisse vers un terrain plus familier : celui de la rivalité avec l’Olympique de Marseille.

« À jamais les meilleurs » : la pique d’Antoine Kombouaré aux Marseillais

Car Kombouaré n’a pas résisté à l’envie de glisser une pique, bien sentie, à destination du rival historique. « Les Marseillais, ils disent : “À jamais les premiers”. Mais nous, c’est vraiment : “À jamais les meilleurs” », lâche-t-il, sourire en coin. Avant d’enfoncer le clou. « Gagner 5-0 en finale de Ligue des champions, personne n’avait fait ça avant. Personne. Et moi, j’étais là. »

La formule est assumée, presque provocatrice. Elle ne manquera pas de faire réagir du côté de la Canebière, où le sacre de 1993 reste un marqueur identitaire fort. Mais dans la bouche de Kombouaré, il s’agit moins d’une provocation gratuite que d’un instant de jubilation, nourri par des années à voir Paris échouer aux portes du sommet européen.

Ce franc-parler, parfois clivant, fait aussi partie du personnage. Sur les bancs comme devant les micros, l’ancien entraîneur du FC Nantes n’a jamais cherché à arrondir les angles. Et dans ce contexte précis, il revendique le droit de savourer pleinement un moment qu’il n’aurait sans doute jamais imaginé vivre aussi intensément, quelques décennies plus tôt.

