ASSE : Horneland annonce du lourd contre Amiens SC

Eirik Horneland a prévenu Amiens SC sur ses intentions, lors de la confrontation de ce mardi (20h30 au stade de la Licorne, en Picardie.

Amiens a mis une stratégie en place contre l’ASSE

Invaincue en 6 journées de Ligue 2, l’ASSE se déplace à Amiens ce mardi, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 2. L’équipe stéphanoise est attendue de pied ferme par les Amiénois, car elle est leader du championnat. Lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, Omar Daf a certes reconnu que l’équipe actuelle des Verts est au-dessus de ses adversaires de Ligue 2, mais il a prévu une stratégie pour la faire déjouer.

« On va jouer avec nos forces, mettre une stratégie en place pour cette rencontre. On a un plan spécifique pour ce match […]. Il faudra rester concentré sur nos principes, être à notre meilleur niveau pour rivaliser », a indiqué l’entraîneur d’Amiens SC.

Horneland : « Je vais aligner la meilleure équipe du moment »

En réponse, Eirik Horneland a prévenu son homologue sur son équipe. Il assure qu’elle est affûtée et prête pour relever le défi. « De plus en plus de joueurs deviennent compétitifs et font monter la concurrence dans l’effectif. Ce ne sont que de bonnes problématiques à gérer. Les joueurs travaillent pour être en forme physiquement et enchaîner. […] Tout le monde m’a fait bonne impression à l’entraînement de lundi », a rassuré le coach de l’AS Saint-Etienne.

Eirik Horneland a ensuite annoncé du lourd contre les Samariens. « Je vais chercher à aligner la meilleure équipe du moment pour ce prochain match », a-t-il averti. Omar Daf et Amiens SC devront donc se préparer à résister à la meilleure attaque du championnat. En effet, les Stéphanois ont marqué 14 buts en 6 rencontres, soit une moyenne de 2,3 buts par match.