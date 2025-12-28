Mercato: Après Endrick, l’OL tient son 2e renfort de l’hiver

Après avoir annoncé l’arrivée d’Endrick en prêt du Real Madrid, l’OL pourrait obtenir un second renfort pour la seconde partie de saison. Mais c’est un profil qui n’est pas dans les plans des Gones. Explications.

Mercato OL : Un joueur prêté de retour cet hiver ?

Prêté cette saison au Real Saragosse, en Liga 2, un milieu de terrain pourrait revenir à l’OL en janvier. Le club espagnol souhaiterait casser son prêt. Prêté sans option d’achat par l’Olympique Lyonnais aux Blanquillos l’été dernier, Paul Akouokou ne parvient pas à convaincre la formation espagnole, qui souhaite casser son prêt.

Selon le média SportAragón, spécialisé sur l’actualité du Real Saragoss, le prêt du milieu de terrain ivoirien jusqu’à la fin de la saison pourrait être cassé dès janvier, lors du mercato hivernal. Le joueur de 28 ans ne parvient pas à convaincre du côté de l’actuel avant-dernier du classement de Liga 2. L’international ivoirien n’a plus joué depuis le mois d’octobre, période durant laquelle il a écopé de deux cartons rouges en deux semaines.

Son temps de jeu en championnat depuis le mois d’août est faible (six matches, 485 minutes), contrairement à ses chances d’effectuer son retour à Lyon cet hiver. L’ancien joueur du Real Betis est lié au club rhodanien jusqu’en 2027. Sa valeur marchande est estimée à 800.000 euros sur Transfermarkt. Après le défenseur central croate Duje Ćaleta-Car, c’est donc un deuxième flop exfiltré l’été dernier qui serait sur le point de réintégrer l’effectif de Paulo Fonseca. Mais l’OL aura son mot à dire dans ce dossier.

L’OL prêt à rapatrier Paul Akouokou ?

À quelques heures du début du mercato, il y a une vraie interrogation sur le futur de Paulo Akouokou à Saragosse. D’après les informations de Sport Aragon, la direction espagnole ne veut plus d’un joueur qui passe le plus clair de son temps sur le banc désormais.

L’entraîneur Ruben Selles ne lui accorde pas sa confiance et la volonté serait de renvoyer Akouokou à l’OL. Or, le Real Saragosse sait que l’opération s’annonce complexe. Il faut l’accord du joueur, mais surtout de son club originel.

Sans trop prendre de risques, on peut supposer que la direction lyonnaise est peu encline à récupérer un joueur dont elle ne voulait plus il y a six mois. Si un dédommagement financier est cité par la presse ibérique, il faudrait alors retrouver un club à l’ancien du Betis. Ce ne serait pas chose aisée pour l’Olympique Lyonnais, qui a déjà d’autres sujets plus importants à gérer.

