FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham), une piste déjà hors de portée pour les Canaris ?

Le nom d’Issa Diop est remonté avec insistance dans le mercato du FC Nantes, comme l’a révélé Ouest-France. Un profil expérimenté, connu de la Ligue 1, et a priori disponible. Sur le papier, la piste a de quoi séduire. Dans les faits, elle ressemble surtout à un mirage.

À 28 ans, Issa Diop n’est plus le jeune espoir révélé à Toulouse FC, mais il reste un défenseur central aguerri, passé par la Premier League, capable d’apporter de la puissance, du leadership et une certaine rigueur tactique. Autant de qualités qui manquent cruellement à l’effectif nantais. Le joueur, aujourd’hui en grande difficulté à Fulham, n’entre plus vraiment dans les plans de Marco Silva. Quatre apparitions seulement cette saison, pour à peine 229 minutes de jeu en championnat : le signal est clair.

Pourtant, être mis au placard en Angleterre ne signifie pas être accessible. Et c’est là que le dossier se complique sérieusement.

Car Fulham ne brade pas ses actifs, même ceux qui jouent peu. Le club londonien valorise Issa Diop autour de 10 millions d’euros. Une somme déjà hors de portée pour le FC Nantes pour le mercato hivernal. Mais le véritable point de blocage reste salarial. L’ancien Toulousain émarge à plus de 4,1 millions d’euros annuels, un niveau totalement incompatible avec la grille des Canaris. Même en imaginant un effort du joueur ou une prise en charge partielle par Fulham, l’écart demeure abyssal.

FC Nantes : pourquoi la piste Issa Diop semble déjà condamnée

Le contrat de Diop court en outre jusqu’en 2027. Aucune urgence, donc, côté anglais. Pas de pression pour vendre à perte, ni de raison objective de faciliter un départ vers un club aux moyens limités. Pour Nantes FC, qui avance sur un fil économiquement, la marge de manœuvre est inexistante.

Reste alors l’hypothèse d’un prêt. Elle circule, évidemment. Mais là encore, les obstacles s’accumulent. Un prêt sec ne réglerait pas la question du salaire. Un prêt avec option d’achat repousserait simplement le problème à plus tard, sans garantie de faisabilité. Et dans un mercato où chaque euro est compté, le FC Nantes ne peut se permettre un pari aussi lourd.

Le profil d’Issa Diop coche toutes les cases sportives, c’est indéniable. Mais le football moderne est souvent plus cruel que logique. Entre urgence défensive et réalité budgétaire, les Canaris devront sans doute se tourner vers des solutions plus modestes, moins clinquantes, mais surtout plus compatibles avec leurs moyens. Diop, lui, restera probablement une idée séduisante… mais inaccessible.

