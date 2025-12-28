Coup de théâtre à l’OGC Nice : Franck Haise remercié !

C’est la grosse information de ce dimanche en Ligue 1 : Franck Haise n’est plus l’entraîneur de l’OGC Nice. Un nom est même déjà évoqué pour sa succession sur le banc des Aiglons. Explications.

Mercato : C’est terminé entre l’OGC Nice et Franck Haise

Fortement pressentie depuis plusieurs semaines, la fin d’aventure de Franck Haise sur le banc de l’OGC Nice serait actée. Le technicien français aurait trouvé un accord avec sa direction pour mettre un terme à son aventure avec le club azuréen. Nommé en juillet 2024, l’ancien coach du RC Lens ne fera pas long feu à la tête de l’OGCN.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, le tacticien de 54 ans, qui avait hésité à partir de lui-même début décembre après les incidents au retour de Lorient, aura finalement attendu la trêve hivernale pour quitter les Aiglons. D’après les informations du quotidien L’Équipe, Franck Haise a trouvé un commun accord avec ses dirigeants pour arrêter sa mission.

« Selon nos informations, Franck Haise n’est plus l’entraîneur de l’OGC Nice. Un an et demi après son arrivée en provenance de Lens, le technicien a quitté son poste, d’un commun accord avec ses dirigeants. Après avoir mené son équipe à la 4e place de Ligue 1 la saison passée, il occupe actuellement le 13e rang du Championnat et sort d’une série noire de 9 défaites consécutives, stoppée le week-end dernier contre Saint-Étienne en Coupe de France (2-1) », explique le journaliste Loïc Tanzi, qui assure que Jean-Pierre Rivère, le président niçois, aurait déjà un favori pour la succession de Haise.

Claude Puel de retour à l’OGC Nice

L’OGC Nice ne compte pas perdre de temps. À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, les pensionnaires de l’Allianz Riviera ont déjà un nom en tête pour prendre la relève de Franck Haise. En effet, juste après le départ de Franck Haise, d’un commun accord avec ses dirigeants, Claude Puel va être nommé entraîneur de l’OGC Nice, selon le quotidien sportif.

« D’après nos informations, Claude Puel va devenir le prochain entraîneur de l’OGC Nice. L’entraîneur, qui n’a plus exercé depuis son départ de Saint-Étienne en décembre 2021, est attendu à la tête du Gym pour la reprise de l’entraînement lundi.

Il va remplacer Franck Haise, qui a quitté le club d’un commun accord avec ses dirigeants. Il s’agit d’un retour pour Puel, déjà passé sur le banc de Nice entre 2012 et 2016. Le technicien de 64 ans sera accompagné par Julien Sablé (actuel directeur du centre de formation) en tant qu’adjoint », assure le média francilien.

