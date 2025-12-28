PSG Mercato : Lucas Beraldo s’en va, Tomas Araujo arrive !

Le PSG ouvre la porte à un départ de Lucas Beraldo sur ce mercato hivernal. Pour le remplacer, Tomas Araujo pourrait débarquer en provenance du Benfica Lisbonne. Explications.

PSG Mercato : Lucas Beraldo sur la sellette

C’est la grosse information de ce dimanche : le PSG aurait ouvert la porte à un départ de Lucas Beraldo. Une décision qui confirme les ajustements en cours dans l’effectif de Luis Enrique, alors que le défenseur central brésilien de 22 ans peine à s’imposer durablement dans la rotation. Désireux d’avoir plus de temps de jeu pour avoir la chance de disputer la prochaine Coupe du Monde de l’été 2026, l’ancien prodige de Sao Paulo pourrait finalement changer d’air cet hiver.

Pour le remplacer, le PSG pourrait relancer une vieille piste. En effet, ces dernières heures, la presse portugaise assure que Luis Campos travaillerait en coulisses pour recruter Tomas Araujo cet hiver. Véritable au sein de l’équipe du Benfica Lisbonne a déjà été associé au PSG par le passé, mais son club ne souhaitait pas le vendre ou se montrait assez gourmand. Mais le dossier pourrait se dénouer durant cette fenêtre de transferts de l’hiver.

Le Paris SG prêt à lâcher 80M€ pour Tomas Araujo

Alors que le nom d’Ousmane Diomandé a été évoqué dans les plans de Luis Campos, le défenseur central du Sporting Portugal ne serait pas le seul pensionnaire du championnat portugais qui séduit le conseiller sportif du PSG.

Considéré comme l’un des joueurs les plus complets à son poste, Tomas Araujo, qui allie notamment vitesse et technique, serait suivi par plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Luis Campos serait même proche de le convaincre, à en croire Ali Barat, agent de joueurs influent qui gère la carrière d’Araujo via sa société Epic Sports.

« Oui, comme vous le savez, Luis (Campos) est un expert du football portugais et du football en général, donc je connais très bien Tomas… », a subtilement confié l’homme d’affaires portugais au micro de Fabrizio Romano dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’international portugais de 23 ans possède une clause libératoire fixée à 80 millions d’euros. Une somme qui n’effraie pas le Paris Saint-Germain et l’agent du joueur. Affaire à suivre…

