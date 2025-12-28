ASSE : Kilmer Sports dévoile l’enveloppe du Mercato d’hiver

À quatre jours de l’ouverture du mercato hivernal, Ivan Gazidis et Kilmer Sports ont fait fuiter l’enveloppe prévue pour renforcer l’effectif de l’ASSE en vue de la montée en Ligue 1 dans six mois. Explications.

Mercato ASSE : 10M€ pour recruter cet hiver

Avec un mercato estival ambitieux, rare à l’échelle de la Ligue 2, l’ASSE semblait taillée pour jouer les premiers rôles et retrouver rapidement l’élite. Mais la réalité du championnat s’est rappelée aux Verts, semaine après semaine. Ivan Gazidis et Kilmer Sports s’apprêtent donc à retourner sur le marché des transferts pour renforcer encore le collectif d’Eirik Horneland.

D’après les informations de Romain Molina, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne envisageraient une enveloppe de 10 millions d’euros pour offrir plus d’options à son entraîneur dans la deuxième partie de saison. Un montant modeste, mais qui pourrait permettre de bien recruter s’il est bien utilisé.

« 10 M€, c’est nettement moins que les 23 M€ de l’été 2024 et les 25 M€ de l’été dernier, mais c’est aussi nettement plus que le Mercato hivernal de l’an dernier où Kilmer Sports s’était contenté des prêts de Cardona et Bernauer. C’est vrai que la somme paraît moindre tant les manques sont criants, mais on peut quand même penser qu’Eirik Horneland a déjà un bel effectif, capable de ramener l’ASSE en Ligue 1. À condition d’en tirer le maximum, ce qui n’a pas vraiment été le cas jusque-là », explique le journaliste Laurent Hess de But avant de poursuivre.

« À mon sens, c’est avant tout une question d’état d’esprit, symbolisée par une stat terrible : l’ASSE sort toujours de ses matchs avec un pourcentage de duels gagnés inférieur à celui de son adversaire. Après, 10 M€, ce n’est pas rien. C’est même une belle enveloppe pour la Ligue 2, et elle pourrait faire des petits avec par exemple la vente d’un Stassin ou d’un Davitashvili. 10M€, ça suffit pour prendre un bon milieu défensif et peut-être un latéral, droit de préférence. Les deux postes que j’aimerais que l’ASSE renforce cet hiver en priorité », a-t-il ajouté.

