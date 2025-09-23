Amiens-ASSE (0-1) : Les Verts restent leaders et invaincus

L’ASSE a conforté sa première place au classement de la Ligue 2, grâce à sa victoire contre Amiens SC en Picardie (1-0), ce mardi.

L’ASSE conserve la première place de Ligue 2

L’ASSE a réussi un nouveau coup en allant s’imposer à Amiens, lors de la 7e journée de Ligue 1. Grâce à un but de son meilleur buteur Lucas Stassin (78e), l’équipe stéphanoise reste leader de la Ligue 2 et poursuit sa série d’invincibilité.

Elle compte désormais 5 victoires et 2 matchs nuls. Les Verts restent devant l’ES Troyes AC, vainqueur du choc avec le Red Star (1-3) au stade Bauer à Saint-Ouen. avec 17 point au compteur, l’équipe d’Eirik Horneland garde un point d’avance sur le club aubois, son dauphin.