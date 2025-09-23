ASSE : Gros enjeux pour Saint-Etienne et Amiens SC

Opposés lors de la 7e journée de journée de Ligue 2, l’ASSE et Amiens SC jouent gros. L’enjeu de cette rencontre est donc capital pour les deux adversaires.

L’ASSE veut rester leader, Amiens SC vise la 4e place

L’ASSE affronte Amiens SC, ce mardi, au stade la Licorne, à partir de 20h30. Invaincus en 6 journées de championnat, les Stéphanois sont leaders avec 14 points, tandis que les Amiénois sont 5es avec 5 points de retard. L’enjeu principal de ce mach est donc clair. Les Verts vont tenter de creuser l’écart, pour ainsi mettre à distance un potentiel adversaire dans la course pour la montée en Ligue 1.

En cas de victoire, l’AS Saint-Etienne consoliderait sa première place au classement, mais aurait désormais une avance confortable de 8 points sur Amiens Sporting Club. De son côté, le club picard aura à cœur de prendre les trois points de la victoire, afin de se rapprocher des Verts et surtout du podium. En effet, le club samarien peut passer devant Pau FC à la 4e place, mais ne peut pas atteindre l’ASSE et ses deux dauphins : l’ES Troyes et le Red Star.

Troyes et le Red Star menacent l’AS Saint-Etienne

Ayant pour objectif de faire la course en tête de la Ligue 2, Eirik Horneland et son équipe doivent impérativement remporter le match à Amiens, pour éviter de se faire rejoindre ou doubler par l’ESTAC et le Red Star, qui sont en embuscade, à seulement un point des Verts. D’ailleurs, ces deux équipes s’affrontent ce mardi au stade Bauer, dans un duel de concurrents directs.

L’AS Saint-Etienne affrontera donc Amiens, avec une oreille tendue vers Saint-Ouen. Les Verts ont évidemment sous pression lors de cette journée où les 9 matchs se disputent à la même heure. Qui de l’ASSE, du Red Star, de l’ES Troyes ou d’Amiens SC réussira-t-il la bonne opération de cette journée ?