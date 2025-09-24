ASSE : Une annonce officielle tombe pour Saint-Étienne

Toujours invaincue, l’ASSE attire à nouveau les projecteurs du samedi soir. Face à Nancy, le Chaudron s’annonce bouillant pour ce duel aux allures de retrouvailles, avec un nouveau privilège télévisuel accordé aux Verts.

L’ASSE poursuit son grand chelem du prime time face à Nancy

C’est devenu une habitude presque amusante : les Stéphanois sont les chouchous du prime time. Après Boulogne en août et Le Mans en octobre, c’est Nancy qui se dressera face aux Verts, encore un samedi soir sous les projecteurs. Une programmation qui, à force, ressemble à un grand chelem médiatique.

Le rendez-vous est fixé au 22 novembre à 20 heures, juste après la troisième trêve internationale de la phase aller. Entre Coupe de France et championnat, l’ASSE jongle avec un calendrier chargé, mais conserve son statut de locomotive d’audience. Les caméras adorent Saint-Étienne, et les Stéphanois semblent apprécier ce rôle.

Les retrouvailles avec Suljic

Ce duel contre Nancy aura une saveur particulière : celle des retrouvailles. Les supporters du Chaudron croiseront de nouveau Cazim Suljic, ancien Vert désormais pilier du club lorrain. Un clin d’œil du destin qui ne manquera pas d’ajouter du piment à l’affiche.

Les Nancéiens, solides promus et auteurs d’un bon début de saison, n’arrivent pas en victimes expiatoires. De leur côté, les Verts, leaders incontestés après leur victoire arrachée à Amiens grâce à Lucas Stassin, veulent poursuivre leur dynamique. Prime time oblige, le spectacle est attendu… et le Chaudron ne demande qu’à s’embraser.