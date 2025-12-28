Coup de tonnerre à l’OM : Amine Gouiri proche de Galatasaray

Malgré sa blessure et un début de saison plutôt décevant avec un but et une passe décisive en 7 matchs disputés avec l’OM, Amine Gouiri est courtisé pour le mercato d’hiver. Galatasaray serait fortement intéressé par son renfort.

Mercato OM : Galatasaray négocie pour Amine Gouiri

Forfait pour la CAN 2025 actuellement disputée au Maroc, Amine Gouiri sait qu’il doit jouer régulièrement s’il veut rester dans les plans de la sélection algérienne en vue de la Coupe du Monde de l’été 2026. Le mercato hivernal pourrait donc lui offrir une porte de sortie, surtout que le secteur offensif de l’Olympique de Marseille semble bien marcher sans lui.

Durant l’absence de l’ancien joueur de l’OL, Roberto De Zerbi a trouvé la bonne formule offensive. Mason Greenwood, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang se sont imposés, tandis que le jeune Robinio Vaz a su saisir sa chance. Susceptible de changer d’air en janvier, Amine Gouiri pourrait filer en Turquie. En effet, selon le site Transferfeed, le natif de Bourgoin-Jallieu est dans le viseur de Galatasaray cet hiver.

L’entraîneur des Stambouliotes Okan Buruk est séduit par son profil. Le buteur marseillais prendrait la place de l’attaquant titulaire du club turc Mauro Icardi, lequel risque de s’en aller dès janvier. Les dirigeants de Galatasaray auraient même déjà lancé les grandes manoeuvres pour tenter de récupérer Gouiri.

Amine Gouiri prêté à Galatasaray cet hiver ?

Galatasaray veut récupérer Amine Gouiri sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une option séduisante pour l’Olympique de Marseille ? Cela permettrait de libérer une place au sein de l’effectif et d’envisager un transfert entrant supplémentaire.

Toutefois, Pablo Longoria apprécie plutôt des belles ventes quand cela est possible. De plus, Roberto De Zerbi apprécie l’attaquant de 25 ans et ne sera pas forcément favorable à le lâcher aussi facilement. Une équation complexe que devra résoudre en personne Amine Gouiri.