Coup de théâtre : Un crack offensif du PSG dit oui au Barça

D’après les dernières informations de la presse espagnole, un jeune espoir du PSG aurait choisi de poursuivre sa carrière au Barça. La tension entre les deux clubs est loin de retomber.

Mercato PSG : Un Titi choisit le Barça pour son avenir

À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye s’impose comme l’une des révélations du Paris Saint-Germain. Lancé dans le grand bain par Luis Enrique, le jeune attaquant a déjà disputé plusieurs rencontres avec les pros depuis la saison dernière. Mais son ascension fulgurante attire de grands clubs européens, et pas des moindres.

En effet, Liverpool et surtout le Barça auraient jeté leur dévolu sur le natif de Trappes. À en croire E-Noticies et le journaliste Ekrem Konour, Deco, le directeur sportif du club catalan, aurait même d’ores et déjà trouvé un accord de principe pour un transfert en 2026 estimé à 3 millions d’euros. Le site E-Noticies décrit Ibrahim Mbaye comme le nouveau Ansu Fati.

Toujours selon la même source, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne souhaitent pas voir le Titi s’en aller alors que Luis Enrique compte sur lui dans la rotation en attaque. Surtout avec les nombreuses blessures, dont celles de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Si cette rumeur est à prendre avec des pincettes, sa montée en puissance au PSG pourrait déclencher une vague de convoitises dans toute l’Europe, mais sa direction veut prolonger et verrouiller son joyau afin d’éviter un départ en 2026. Pour rappel, Ibrahim Mbaye a disputé douze matches la saison passée et compte déjà plusieurs apparitions cette saison.

Prolongé jusqu’en 2027, l’international français des moins de 20 ans incarne pourtant l’un des paris de l’avenir du PSG. Mais les rumeurs venues d’Espagne peuvent tout de même inquiéter. Ce scénario surprend d’autant plus que le prix évoqué serait de seulement 3 millions d’euros. Un montant jugé très faible au regard du potentiel du joueur.