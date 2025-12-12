La DNCG épargne l’OL, mais les dettes explosent !

L’OL a échappé à de lourdes sanctions financières ce jeudi, épargné par le DNCG, mais son avenir reste fragile. Entre dettes colossales et mesures allégées, le club rhodanien continue sa marche sur un fil.

OL : Une décision qui soulage mais n’efface pas les inquiétudes

Ce jeudi, l’OL retrouvait la DNCG, le gendarme financier du football français, avec l’espoir d’éviter un nouveau coup dur après une saison passée sous tension. Finalement, la direction lyonnaise a reçu un allégement des mesures d’accompagnement : seule la masse salariale reste encadrée. Une bonne nouvelle pour Michele Kang, présidente du club, qui a salué « l’immense travail accompli ces derniers mois » et a exprimé sa fierté de voir Lyon poursuivre son retour.

Lire aussi : Mercato OL : Première réponse de Tessmann à la Fiorentina

À voir

ASSE : Les confidences bouleversantes de Ben Old

L’été dernier, le club rhodanien avait déjà échappé à une rétrogradation administrative, mais la vigilance reste de mise. L’ancienne limitation des indemnités de mutation, imposée par la DNCG, a été levée ce jeudi, offrant au club plus de flexibilité sur le marché des transferts.

La Ligue Europa, un souffle pour les finances

Sur le plan sportif, le parcours des Gones en Ligue Europa agit comme un véritable moteur financier. Chaque victoire rapporte près d’un demi-million d’euros, permettant au club d’amortir en partie les sanctions de l’UEFA, qui avait infligé une amende de 12,5 millions d’euros et fixé un retour à l’équilibre des comptes à l’horizon 2028.

Cette dynamique sportive est donc salvatrice pour les finances lyonnaises, mais elle ne suffit pas à masquer les fragilités structurelles. Le club reste scruté par la DNCG et l’UEFA, qui contrôlent attentivement la discipline budgétaire des clubs européens.

Une dette qui dépasse le demi-milliard

Malgré ce soulagement, l’Olympique Lyonnais n’échappe pas à la dure réalité de ses finances. Eagle Football Group, société gestionnaire du club, a affiché un résultat net déficitaire de 201,2 millions d’euros pour l’exercice 2024-25, soit 175,3 millions de plus que la saison précédente. La dette globale grimpe ainsi à 517,9 millions d’euros, un chiffre vertigineux pour un club qui reste sous pression. Pourtant, quelques signes positifs apparaissent.

Les revenus ont progressé de 7 % au premier trimestre 2025-26, portés notamment par les transferts estivaux. Une bouffée d’oxygène qui pourrait, si la dynamique sportive se maintient, permettre à Lyon de stabiliser sa situation et de préparer un avenir moins chaotique. La décision de la DNCG, bien que favorable, impose encore vigilance et rigueur. Michele Kang l’a rappelé : « Grâce à la mobilisation de toutes et tous, l’OL poursuit son retour et nous avons hâte de vous retrouver à nos côtés au stade. »

Lire aussi sur l’OL :

Mercato : Mbappé blessé, Endrick rejoue et Lyon tremble

À voir

Mercato Stade Rennais : Le SRFC s’offre un crack pour sa défense

Réponse sèche de Fonseca aux détracteurs de Lyon

OL – Go Ahead Eagles : Ligue Europa, Fonseca fixe le cap