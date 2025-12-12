Mercato PSG : Barcola, successeur de Salah à Liverpool ?

Décrié au PSG pour ses prestations en dent de scie, Bradley Barcola pourrait être intéressé par un changement d’air en 2026. Et Liverpool le verrait bien comme l’héritier de Mohamed Salah, qui pourrait partir dès cet hiver.

Mercato PSG : Bradley Barcola poussé vers la sortie

Mercredi, le Paris Saint-Germain n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0, 6e journée de phase de poules de Ligue des Champions) sur la pelouse de l’Athletic Bilbao. La faute à un Unai Simon inspiré, mais aussi à un Bradley Barcola maladroit. Une mauvaise habitude sur la scène continentale depuis le début de la saison qui pourrait bien finir par irriter les décideurs parisiens.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG répond à Man United pour Bradley Barcola !

À voir

Grosse annonce à l’OM : Le nouveau Mesut Özil est là !

Une nouvelle fois décevant mercredi soir avec le PSG en Ligue des Champions, l’attaquant de 23 ans a une nouvelle fois pêché dans le dernier geste. En direct sur RMC Sport après le match, Daniel Riolo a de nouveau tancé le numéro 29 du Paris SG en poussant carrément le club de la capitale à envisager son départ.

Au micro de l’After Foot, le journaliste a notamment déclaré : « Barcola, c’est un remplaçant. Je pense que maintenant, les défenseurs en Europe ont bien vu qu’il n’avait qu’un seul dribble, il fait toujours un peu le même. »

Suffisant pour pousser les dirigeants parisiens à le sacrifier en 2026 ? En tout cas, le board de Liverpool serait prêt à l’attirer à Anfield pour assurer la succession de Mohamed Salah qui se rapproche visiblement d’un départ cet hiver.

Bradley Barcola vers la Premier League ?

Critiqué en France, Bradley Barcola a la côte à l’étranger, particulièrement en Angleterre. Déjà annoncé dans le viseur de Manchester United, qui rêverait d’un échange avec le Paris SG incluant Marcus Rashford, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais serait également sur les tablettes de Liverpool.

À voir

Mercato : Enzo Fernandez proche du PSG ? Un indice XXL tombe

Lisez aussi : Mercato PSG : Barcola impliqué dans un deal fou avec United

Alors que l’avenir de Mohamed Salah à Liverpool a pris un sérieux coup depuis ses déclarations fracassantes du week-end dernier dans lesquelles il fustige la gestion de son entraîneur Arne Slot. D’après les informations du journaliste Mark Brus, les Reds seraient déjà en train de travailler sur la succession du double Ballon d’Or africain et l’une des pistes prioritaires mènerait à Bradley Barcola.

« Liverpool a déjà commencé à travailler en coulisses pour remplacer Salah. Un joueur qu’ils apprécient beaucoup et qu’ils suivent de près depuis un certain temps est Bradley Barcola », a expliqué Brus sur le site CaughtOffside. Après près de neuf saisons de bons et loyaux services, Mohamed Salah pourrait faire ses adieux à Anfield afin de passer le relais à Bradley Barcola si le Paris Saint-Germain consent à le laisser partir. Affaire à suivre…

Lire aussi sur Barcola

PSG : L’entourage de Barcola fait une annonce inquiétante !

À voir

Mercato OL : Première réponse de Tessmann à la Fiorentina

PSG : Barcola comparé à une star de l’OM, ça fait jaser !

PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Bradley Barcola !