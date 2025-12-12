ASSE : Les confidences bouleversantes de Ben Old

Dans un rare moment de sincérité, Ben Old a ouvert son cœur sur un été qu’il qualifie lui-même de “difficile à vivre”. L’ailier néo-zélandais, désormais repositionné au poste de latéral gauche, entend transformer l’adversité en moteur de réussite. Son message est clair : il veut convaincre l’ASSE et rester indispensable.

ASSE : Un été de doutes et une fidélité intacte pour Ben Old

Le mercato aurait pu l’emporter, mais Ben Old est resté. Non pas par défaut, mais par conviction. En conférence de presse, le joueur de 21 ans a raconté l’envers du décor d’un été où son nom circulait sur la liste des prêts envisagés par les dirigeants. « C’était difficile à vivre comme situation cet été, c’est la première fois que cela m’arrivait… Je suis resté et j’ai une chance d’apporter à cette équipe… J’espère que cela va convaincre les dirigeants », a confié l’ailier, très impliqué dans la vie du club.

Malgré l’incertitude, il assure avoir fait un choix mûri : celui de s’accrocher à Saint-Étienne. Et même si le repositionnement en latéral gauche n’était pas dans le plan initial, il y voit désormais une opportunité de prouver sa valeur. « Je vais avoir du temps de jeu… À moi de les saisir et d’en profiter pour montrer ce que je sais faire », a-t-il confié.

Une carrière à bâtir, entre club et ambitions internationales

Ben Old ne s’en cache pas : son choix de rester à l’ASSE s’est aussi mêlé à ses ambitions personnelles, notamment en vue de la Coupe du monde. « Cet été, il y a eu des discussions pour savoir ce qui était le mieux pour ma carrière… Oui je veux rester ici mais je dois penser à mes chances de disputer la Coupe du monde », a-t-il expliqué avec lucidité. Cette transparence éclaire la complexité d’un joueur encore jeune, déjà conscient des équilibres fragiles entre temps de jeu et progression.

Dans le Forez, il croit avoir trouvé un environnement sain pour avancer. Arrivé il y a un peu plus d’un an, Old se souvient d’une adaptation en montagnes russes. « Depuis mon arrivée… il y a eu des hauts et des bas… La blessure ensuite a été un moment dur à vivre », reconnaît-il. Malgré tout, il se dit confiant : « Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau… mais je crois dans mes capacités. » Même lorsqu’il n’est pas titulaire, il reste attaché au club : « Ce n’est jamais idéal… mais ici, il y a un collectif positif… je suis au meilleur endroit. »

