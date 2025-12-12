OM : Excellente nouvelle pour le mercato !

L’OM peut enfin souffler à quelques semaines de l’ouverture du mercato d’hiver. La DNCG a tranché, et c’est une décision qui ouvre de nouvelles perspectives pour un club en quête de stabilité et d’ambition. À Marseille, la fenêtre hivernale pourrait bien retrouver des couleurs, et Pablo Longoria un peu de marge de manœuvre.

La DNCG offre un bol d’air à l’OM

La Direction nationale du contrôle de gestion a rendu son verdict ce jeudi 11 décembre, et il a de quoi rassurer tout un peuple. Aucune mesure n’a été prise contre l’Olympique de Marseille, un soulagement rare dans un contexte de surveillance accrue des finances des clubs de Ligue 1. Pour Pablo Longoria et son équipe, c’est une forme de validation : les comptes sont jugés sains, ou du moins maîtrisés, et l’OM peut avancer sans entrave.

Cette fumée blanche tombe à point nommé pour un club qui cherche encore son équilibre sportif. L’Olympique de Marseille échappe ainsi aux restrictions vécues ailleurs, comme à Lyon, où la masse salariale sera désormais encadrée. Un contraste saisissant qui permet aux Olympiens d’envisager l’avenir immédiat avec optimisme et ambition.

Un mercato hivernal à portée de main

Cette liberté retrouvée offre une fenêtre stratégique au club phocéen. Pablo Longoria pourra, s’il le souhaite, se montrer actif sur le marché hivernal, un terrain où Marseille a souvent su flairer les bons coups. Pas de frein administratif, pas de plafond imposé : Marseille retrouve de la latitude pour ajuster son effectif.

Reste à savoir si cette marge sera utilisée pour renforcer un groupe irrégulier. Mais une chose est sûre : pour les supporters comme pour la direction, cette décision est une excellente nouvelle. Le mercato peut enfin commencer… sans boulet au pied.

