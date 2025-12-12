OM : La nouvelle sortie fracassante de Mbemba sur Marseille

Chancel Mbemba, désormais Lillois, a livré une prise de parole aussi surprenante que percutante sur son départ de l’OM. Malgré une saison passée dans l’ombre, le défenseur congolais assume tout… et revendique une sortie “par la grande porte”. Un discours qui interpelle autant qu’il intrigue.

OM : Un départ sans jouer… Mbemba assume

Chancel Mbemba aura laissé une empreinte singulière à Marseille. Deux saisons pleines, un Vélodrome conquis, puis une mise au placard brutale durant l’intersaison 2024-2025. Pas une minute disputée avant son départ libre au LOSC. Pourtant, l’international congolais refuse de retenir la moindre amertume. Dans un entretien accordé à Carré, il lâche une déclaration lunaire : « Je suis sorti par la grande porte avec mes bagages », assure-t-il, avec un sourire presque audible.

Son passage à l’OM reste pour lui une parenthèse enchantée. Il le répète avec émotion : « C’était une très très très belle aventure… Je garde seulement les bons souvenirs ». Même relégué au rang de spectateur, Mbemba préfère retenir les vibrations du Vélodrome et la ferveur des supporters, qu’il remercie chaleureusement. Une posture étonnante, presque philosophique, qui contraste avec la froideur de son éviction sportive.

“Mon image est nickel” : Mbemba assume tout

Le défenseur, aujourd’hui numéro 18 du LOSC, va encore plus loin lorsqu’il évoque son héritage marseillais. Avec une assurance déconcertante, il estime avoir accompli une mission irréprochable : « Mon travail a été parfait, mon image est nickel », dit-il sans trembler, avant de conclure dans un souffle quasi mystique : « Je peux me regarder dans une glace et dire : ‘merci Dieu’ ».

Ce discours, mêlé d’humour involontaire et de certitudes, ne manquera pas de faire réagir du côté de la Canebière. Chancel Mbemba semble vouloir tourner la page en paix, convaincu d’avoir “bien fait son boulot”. Un dernier clin d’œil à Marseille… et une nouvelle histoire à écrire dans le Nord.

