Mercato Stade Rennais : Le SRFC s’offre un crack pour sa défense

Le Stade Rennais tient peut-être la plus belle promesse de sa formation pour l’avenir. Ruben Lomet, capitaine des Bleus U18, a signé son premier contrat professionnel. Le club breton s’offre un défenseur déjà mûr, ambitieux, et viscéralement attaché au maillot rouge et noir.

Mercato Stade Rennais : Ruben Lomet, un enfant du Roazhon Park qui franchit le pas

En officialisant la signature de Ruben Lomet, le Stade Rennais verrouille l’un de ses joyaux les plus brillants. Le natif de Saint-Malo, solide capitaine des U18 français, sort d’une saison éclatante ponctuée d’un rôle majeur lors du triomphe en Coupe Gambardella. Titulaire dans les moments de tempête (à Nice, à Auxerre, puis en finale contre Dijon), il avait même inscrit un but décisif pour relancer les siens face aux Aiglons. Une empreinte de patron, déjà.

Lomet avance pourtant sans emphase, avec cette maturité étonnante qui séduit Habib Beye et les dirigeants. « C’est une grande fierté pour moi et ma famille qui a fait beaucoup de sacrifices. Je remercie le club pour la confiance accordée », confie-t-il avec émotion. Avant d’ajouter, comme un clin d’œil à son enfance : « Je venais au Roazhon Park avec mon papa et mon frère, je suis supporter du club depuis toujours ». L’histoire est belle, mais le jeune défenseur refuse de s’y attarder. « Aujourd’hui ce n’est qu’une étape… Je continuerai à travailler pour un jour m’entraîner avec le groupe professionnel et jouer au Roazhon Park », a-t-il déclaré.

Un profil déjà robuste… et une marge immense

Le SRFC ne s’y trompe pas : sécuriser Lomet jusqu’en 2029, c’est miser sur un joueur complet, doté d’un sang-froid rare et d’un pied gauche qui respire l’assurance. Denis Arnaud, directeur de l’Académie, ne cache pas son enthousiasme. « Ce premier contrat professionnel est une suite logique pour Ruben. Depuis son arrivée à 11 ans, il a beaucoup travaillé, su être à l’écoute, et fait preuve d’une grande rigueur », souligne-t-il.

Lomet a déjà goûté à l’exigence d’un Mondial U17, tout en s’imposant comme une figure de leadership chez les jeunes Bretons. Arnaud insiste : « Ruben est un joueur calme, capable d’apporter offensivement. Il a encore une marge de progression dans le leadership et l’agressivité. » Un potentiel qui justifie les ambitions du club, déterminé à lui confier un rôle majeur dans la future campagne Gambardella.

