Le PSG confirme pour Dembélé et Doué et allume la Fédération

Blessés contre l’Ukraine lors de la victoire de l’équipe de France vendredi soir, Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont manquer plusieurs semaines de compétition comme l’a officialisé le PSG, qui en a profité pour crier sa colère contre la Fédération française de football.

À quelques jours de la première journée de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain enregistre un double coup dur durant cette trêve internationale. Sorti face à l’Ukraine le vendredi soir, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et sera indisponible environ six semaines. Désiré Doué, touché au mollet lors de la même rencontre, manquera quant à lui quatre semaines, à en croire le point médical officiel publié ce dimanche matin par le PSG.

« Sorti sur blessure lors du match Ukraine – France vendredi, Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à environ six semaines. Également touché lors de cette rencontre, Désiré Doué souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines », écrit le club de la capitale.

Un double coup dur pour le PSG qui s’apprête à vivre un calendrier chargé avec notamment le début de la Ligue des champions, mais également le déplacement au Vélodrome le 21 septembre. Face à cette situation, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ont manifesté leur mécontentement à la Fédération française de football.

Ousmane Dembélé ne rejouera pas avant la mi-octobre ce qui va le priver d’au moins six matches avec le Paris Saint-Germain, et pas n’importe lesquels. En effet, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, va devoir faire sans son numéro 10 lors des premières sorties en Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame le 17 septembre et le Barça le 1er octobre.

Tout comme Désiré Doué, l’attaquant de 28 ans ratera également le choc de Ligue 1 contre l’OM au Stade Vélodrome le 21 septembre. Un scénario qui aurait pu être évité selon le PSG, qui avait déjà alerté la Fédération française de football sur le risque de blessure encouru par son joueur dans une lettre qui a été divulguée ces dernières heures.

En effet, le secrétaire général du Paris SG a adressé un courrier à la FFF le 4 septembre pour s’inquiéter de l’état de certains joueurs, dénonçant une « prise de risque injustifiée exposant les joueurs à des complications et altérant leur disponibilité à court et moyen terme pour leur club » et rappelant « un historique lourd de dysfonctionnements répétés. » Le Champion de France et d’Europe a aussi dénoncé certains dysfonctionnements dans sa lettre.

🚨 EXCL : Voici le courrier adressé par le club à la FFF ce jeudi 4 septembre. pic.twitter.com/izNoqICMbE — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) September 6, 2025

« À plusieurs reprises au cours des derniers mois, nos équipes médicales ont été tenues à l’écart d’informations pourtant essentielles. En juin 2025, Ousmane Dembélé a subi une lésion de fatigue, quatre jours seulement après la finale de la Ligue des champions. L’information ne nous a été transmise que par le joueur, sans contact avec le staff médical fédéral. Bradley Barcola, convoqué sur la même période, a signalé une douleur au genou sans qu’aucun échange n’ait été initié par les services fédéraux.

Il a, en outre, reçu un discours dévalorisant vis-à-vis de notre personnel médical, ce que nous considérons comme inacceptable. En septembre 2024, Warren Zaïre-Emery a contracté une lésion musculaire au solaire lors d’un rassemblement avec l’équipe de France, là encore sans aucune information transmise au club », peut-on lire dans cette lettre partagée sur Twitter par l’Insider Djaameel.

Pour éviter pareille situation à l’avenir, Nasser Al-Khelaïfi interpelle la fédération pour « la mise en place immédiate d’un protocole formalisé de communication médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux du club et de la sélection. »