Mercato PSG : Eric Garcia répond sèchement au Paris SG

Eric Garcia est l’une des pistes du PSG sur le mercato pour renforcer sa défense. Mais face aux rumeurs, l’Espagnol a choisi de prolonger son aventure avec le FC Barcelone, tout en écartant ainsi toute rumeur de transfert au Paris SG. Il n’a pas hésité à clarifier sa position face à la presse.

Mercato PSG : Fin du suspense dans le dossier Eric Garcia

La nouvelle est tombée ce jeudi : Eric Garcia s’engage avec le FC Barcelone jusqu’en 2031. La cérémonie officielle a eu lieu en présence des dirigeants catalans, de quoi acter la confiance mutuelle entre le joueur et le club. Cette prolongation marque la fin des spéculations sur un éventuel départ vers le Paris SG, qui semblait pourtant intéressé par le jeune défenseur.

Le joueur, visiblement heureux, n’a pas caché son enthousiasme face à l’idée de poursuivre son aventure en Catalogne. « C’est le rêve de tout joueur. Je suis très heureux, c’est ce dont j’ai toujours rêvé et cela se réalise », a-t-il confié. Ces mots traduisent un attachement profond à Barcelone et un désir de poursuivre sa progression dans un club qui croit en lui.

Une réponse claire au Paris SG

Interrogé sur les rumeurs de transfert vers Paris, Eric Garcia a été on ne peut plus clair : « Je n’ai pas eu connaissance de l’intérêt du PSG. J’ai dit à mon agent d’essayer de trouver un accord ici ». Une déclaration sèche qui met un terme aux spéculations sur son avenir et souligne sa loyauté envers le Barça. Cette franchise surprend par sa transparence et illustre la volonté du joueur de se concentrer sur son développement au sein d’un effectif qu’il connaît parfaitement.

Les dirigeants parisiens devront donc chercher ailleurs pour renforcer leur défense. Avant de prolonger, Garcia avait envisagé un départ pour obtenir plus de temps de jeu. « À un moment donné, j’ai pensé que le mieux était de partir pour avoir plus de régularité et revenir plus fort. C’est facile à dire maintenant, mais je pense que c’était la bonne décision », a-t-il précisé.

