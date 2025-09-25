Mercato : Le PSG s’active pour un serial buteur en janvier !

Avec les blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, le PSG pourrait recruter un attaquant supplémentaire lors du prochain mercato hivernal. Luis Campos s’active dans ce sens.

Mercato : Le PSG en pince pour un attaquant guinéen

Après sa défaite face à l’OM, le Paris Saint-Germain commence à ressentir les limites de son effectif, notamment en attaque. Les blessures de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, obligent les dirigeants du PSG à envisager un renfort dès le mercato hivernal.

Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, semble prêt à passer à l’action et aurait ciblé un jeune buteur capable d’apporter de l’efficacité et de la régularité au front de l’attaque. En effet, selon les informations du compte Twitter Transfert Radar, le Paris SG suivrait de près Franculino Dju, l’avant-centre de Midtjylland, au Danemark.

Auteur de 16 buts la saison dernière, l’international bissau-guinéen en a déjà inscrit 9 cette saison, avec 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Franculino Dju est valorisé à 13 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Toutefois, le Champion de France et d’Europe n’est pas seul sur ce coup, puisque Brentford et un autre club anglais seraient également intéressés par le joueur de 21 ans. Pour autant, Luis Campos pourrait se montrer très convaincant pour boucler ce dossier afin de renforcer le secteur offensif de l’équipe conduite par Luis Enrique et apporter une alternative fiable à Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos.

