PSG : Dembélé blessé, la troublante révélation de Riolo !

Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé en équipe de France, le PSG et Didier Deschamps ont des positions divergentes sur la gestion des joueurs. Alors que la polémique fait rage, Daniel Riolo y est allé de son commentaire dans cette affaire.

Didier Deschamps se défend pour Dembélé et Doué

Même s’il comprend la colère des dirigeants du Paris Saint-Germain après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le sélectionneur des Bleus se défend toutefois d’avoir pris des risques inconsidérés. Sur le plateau de Téléfoot, Didier Deschamps a tenté de calmer les choses avec le PSG.

« On a conscience de la situation des joueurs quand on reçoit les infos (médicales). On a toujours fait les choses avec sérieux et professionnalisme. Mais je comprends (…) Si vous laissez les joueurs sur le banc, vous ne prenez pas de risques. À partir du moment où il y a des joueurs sur le terrain, le risque zéro n’existe pas.

À voir

Litige OL-Botafogo, une bataille de comptables engagées

Lisez aussi : Le PSG confirme pour Dembélé et Doué et allume la Fédération

Le protocole prévoit qu’ils doivent venir acter leur blessure le lundi matin. On constate, on voit comment ça évolue. Dans la semaine qui a précédé, on a fait ça avec sérieux en demandant le ressenti du joueur avant chaque séance », a notamment expliqué Deschamps sur TF1 ce dimanche. Des mots qui n’ont pas convaincu Daniel Riolo.

Riolo compare les méthodes de travail du PSG et des Bleus

Quelques heures après l’interview de Didier Deschamps pour répondre au communiqué du Paris SG suite aux blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Daniel Riolo a apporté des précisions sur la situation du dernier cité avec l’Équipe de France.

Sur le plateau de L’After Foot, le journaliste a livré des révélations sur la façon dont le match contre l’Ukraine a été préparé par le staff des Bleus, notamment avec Ousmane Dembélé. Pour lui, le numéro 10 du PSG n’a pas été poussé à 100% de ses capacités lors des entraînements à Clairefontaine.

À voir

Révélation à l’OM : Zidane au cœur d’une arrivée inattendue

« J’ai eu le sentiment qu’on ne travaillait pas de la même façon, avec les mêmes limites en équipe de France et au PSG. Les séances d’entraînement sont ultra-perfectionnées avec toutes les données sur GPS. Quand tu cours à l’entraînement, ta vitesse est chronométrée et tu as une alerte pour ne pas dépasser une certaine vitesse.

Lisez aussi : ALERTE : Le PSG fixé sur l’indisponibilité d’Ousmane Dembélé

On sait que l’un des points forts de Dembélé est la vitesse avec une pointe qui dépasse largement les 30km/h, il peut pousser à 33, 34, voire 36. À l’entraînement (en équipe de France), ils ne l’ont pas fait pousser au-delà de 29. À 29, au PSG, il ne joue pas. Avec l’équipe de France, il a joué », a affirmé Daniel Riolo.

À voir

ASSE : Les supporters de Saint-Etienne frappent un gros coup

Avant d’ajouter : « quand il s’entraînait (avec les Bleus), il n’a jamais poussé. Au PSG, le préparateur physique, avec le GPS, reçoit l’alerte qui lui dit : ‘tu ralentis, tu ne pousses pas l’accélération au-delà’. Au Paris Saint-Germain, s’il ne peut pas aller au-delà, il ne joue pas et là, il a joué. »