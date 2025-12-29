Mercato PSG : Luis Campos discute avec Lamine Yamal !

Alors que la presse évoque régulièrement des accointances entre le PSG et Lamine Yamal, Luis Campos, directeur sportif du club de la capitale, a échangé quelques mots avec la star du FC Barcelone.

Mercato PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Les médias étrangers ont régulièrement prêté l’intention à l’Émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, d’arracher Lamine Yamal au FC Barcelone. Il y a un an, le PSG avait dû démentir officiellement avoir proposé 250 millions d’euros aux Blaugranas pour recruter l’attaquant de 18 ans. Depuis, les rumeurs se sont calmées, mais une image a remis de l’huile sur le feu.

Présent à Dubaï dimanche soir pour la cérémonie des Globe Soccer Awards, où il a été sacré meilleur directeur sportif de l’année 2025, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a été filmé en train de discuter avec Lamine Yamal à la fin de l’évènement. Une scène banale, mais qui n’a pas échappé aux regards des personnes présentes dans la salle.

Visiblement, le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi souhaitait discuter en tête-à-tête avec le lauréat du Prix Maradona, le trophée de meilleur attaquant de l’année et celui de meilleur espoir de la Liga. Très vite, la presse étrangère a ravivé quelques souvenirs aux fans parisiens, qui rêvent du jeune international espagnol depuis ces dernières années. De son côté, Jorge Mendes, l’agent de Lamine Yamal, a dressé un portrait élogieux de son poulain.

« Lamine Yamal est le joueur du futur »

Lui aussi présent au Qatar pour les Globe Soccer Awards, Jorge Mendes n’a pas parlé de l’avenir de Lamine Yamal, dont le contrat avec le Barça court jusqu’en juin 2031. Mais le puissant homme d’affaires portugais a vanté les qualités du maître à jouer de l’équipe barcelonaise, qu’il voit comme le joueur du futur.

« Lamine Yamal est le joueur du futur. Il a énormément de talent. Lamine sait exactement ce qu’il fait, sur et en dehors du terrain. C’est un excellent joueur et un jeune homme fantastique qui apprend constamment. Je pense qu’il est à son apogée, capable de remporter des titres individuels et des trophées, et qu’il peut devenir le meilleur joueur du monde dans les dix prochaines années », a expliqué Jorge Mendes devant les médias présents à la cérémonie.

