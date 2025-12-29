ASSE : KSV, un travail de fond en toute discrétion

L’ASSE n’écrase certes pas Ligue 2 comme l’auraient souhaité ses supporters, mais un travail de fond est effectué en toute discrétion par KSV, pour développer le club sur le long terme.

L’ASSE renforce son organigramme pour passer un cap

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ASSE s’est fixée pour objectif de retrouver la Ligue 1 rapidement. Les dirigeants n’ont pas lésiné sur ses moyens pour atteindre leur but. Ils ont investi 25 M€ pour le renforcement de leur équipe. Cet hiver encore, Kilmer Sports Ventures (KSV) compte sortir le chéquier pour faire des ajustements dans son effectif. Une enveloppe de 10 M€ serait prévue pour le marché hivernal, selon Romain Molina.

En marge de l’objectif de cette saison, le groupe canadien aux commandes de l’AS Saint-Etienne depuis juin 2024 travaille au développement du club, sur le moyen et le long terme. Elle s’appuie sur les rapports des audits effectués dans tous les secteurs du club pour apporter des solutions durables. La direction sportive, la cellule de recrutement, l’encadrement technique et le staff médical ont été renforcés.

Des experts et techniciens dans leur domaine respectif ont été recrutés pour permettre au club de passer un cap. En pleine mutation, l’ASSE a pour ambition de s’installer durablement dans l’élite et renouer avec la coupe d’Europe.

La reconstruction de Saint-Etienne en marche, des résultats concrets dans 5 ans ?

Après un an et demi à la tête du club ligérien, le travail de KSV n’est pas encore assez perceptible, à cause de la relégation. Cependant, le club est en train de changer de dimension. Ce changement est souligné par Foot365. « La reconstruction du club […] est plus profonde, plus structurée, et surtout pensée sur plusieurs années, dans un contexte où l’identité stéphanoise cherche à se réinventer sans se renier », note le média.

Le président Ivan Gazidis et ses deux vice-présidents : Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, sont à la tâche, avec les méthodes propres à KSV, pour le développement progressif du club stéphanois. Au centre de formation, Laurent Huard (le Directeur) confirme des « signaux positifs ».

« À l’AS Saint-Etienne, personne ne parle encore de domination, mais la vision est là. Si elle est menée jusqu’au bout, sans précipitation ni reniement, l’ASSE pourrait bien transformer sa fragilité actuelle en force durable. Dans cinq ans, ce projet discret pourrait ne plus être un secret, mais une référence », a souligné la source.

