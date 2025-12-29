Mercato : Luis Enrique lâche une terrible réponse au PSG !

Alors que le Qatar est prêt à lui offrir un contrat à vie afin de le maintenir sur le banc du PSG, Luis Enrique a fait une annonce fracassante sur ses intentions pour la suite de sa carrière. Explications.

Mercato PSG : Le Qatar veut garder Luis Enrique au Paris SG

Grand artisan de la saison 2024-2025 historique du Paris Saint-Germain, Luis Enrique fait l’unanimité dans la capitale. Récemment, le quotidien AS évoquait la volonté du Qatar de proposer un « contrat à vie » à l’entraîneur espagnol, actuellement lié jusqu’en juin 2027.

De son côté, le journal Le Parisien confirme que Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du Paris SG souhaitent absolument poursuivre l’aventure sur le long terme avec l’ancien coach du FC Barcelone. Toujours selon la même source, le PSG a inscrit ce dossier comme l’une des priorités de l’année 2026, puisque l’Émir du Qatar, propriétaire du club parisien, fera « tout pour le prolonger. » Toutefois, il existe une incertitude sur les intentions de Luis Enrique pour la suite de sa carrière.

Luis Enrique : « Dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans »

Premier entraîneur à offrir au Paris Saint-Germain sa première Ligue des Champions, Luis Enrique fait l’unanimité chez les décideurs qataris, qui aimeraient le garder au-delà de 2027. Mais Luis Enrique n’est pas homme à s’éterniser sur un banc.

Contrairement à un Sir Alex Ferguson ou Arsène Wenger, le technicien catalan n’est pas connu pour rester plus de quatre ans à la tête d’une même équipe. En janvier passé, Luis Enrique confirmait d’ailleurs cet indice concernant la suite de sa carrière.

« Dans mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans. J’ai eu besoin de me ressourcer, parce que l’énergie s’épuise. Il faut être à fond tous les jours, pour tous les matchs, toutes les compétitions, pour pouvoir durer plusieurs années. Et ça, ça use », confiait l’ancien sélectionneur de l’Espagne.

Avant d’ajouter : « ici, c’est un projet totalement différent, je me sens très bien ici, très à l’aise. Ce serait super que ce soit 10 ans, ça voudrait dire que tout le monde est content, mais ce n’est pas une préoccupation pour moi. » Reste maintenant à voir ce que va décider l’Asturien dans les mois à venir.

