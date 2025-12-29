Mercato : le Stade Rennais tranche enfin pour Himad Abdelli !

Le Stade Rennais jette l’éponge pour Himad Abdelli. Le milieu offensif d’Angers SCO ne viendra pas à Rennes pendant ce mercato hivernal.

Mercato : le Stade Rennais ferme le dossier Himad Abdelli

Le dossier Himad Abdelli, à Rennes, est clos. Contrairement aux rumeurs, le Stade Rennais ne recrutera pas le milieu offensif d’Angers cet hiver. L’information est confirmée par Ouest-France. Le joueur algérien n’entre pas dans les plans bretons pour ce mercato hivernal. Fin des spéculations. Pas de piste active. Pas de discussions.

Ces dernières semaines, son nom circulait pourtant avec insistance. Mais Himad Abdelli ne rejoindra pas la Bretagne. Selon Ouest-France, la direction rennaise n’a jamais étudié son profil pour renforcer l’effectif. Une clarification qui tranche avec le bruit ambiant autour d’un possible départ du SCO.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos discute avec Lamine Yamal !

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Echeverri proche de signer ?

Âgé de 26 ans, Abdelli cochait certaines cases. Expérimenté en Ligue 1 et en fin de contrat en juin 2026. De quoi nourrir l’idée d’une opportunité de marché. Mais à Rennes, l’intérêt n’est pas confirmé. Aucun contact, aucune démarche concrète. Le club a regardé ailleurs. Rennes se retire, mais le marché reste ouvert. Abdelli continue de séduire. L’OM et l’Olympique Lyonnais suivent le dossier de près. En Ligue 1, plusieurs clubs sont chauds pour le recruter.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : le Stade Rennais assène un coup dur à l’OM !

Mercato Stade Rennais : Un transfert à 30 M€ déjà programmé ?

À voir

Mercato OM : 20 M€ pour une première arrivée à Marseille

Mercato Stade Rennais : Un milieu offensif arrive !