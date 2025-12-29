OL : Déjà un gros contretemps pour Endrick !

L’OL a certes enregistré l’arrivée d’Endrick, mais Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur lui en coupe d’Europe, tout le mois de janvier.

OL : Endrick incertain contre l’AS Monaco

Endrick est un joueur de l’OL depuis mardi dernier. Il a été prêté par le Real Madrid pour six mois sans option d’achat. Arrivé à Lyon, vendredi soir, il devrait découvrir ses nouveaux coéquipiers ce lundi lors de la reprise. Paulo Fonseca et son équipe ont entamé, ce jour, la préparation du match contre l’AS Monaco, le samedi 3 janvier, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1.

L’attaquant de 18 ans n’est pas encore certain de prendre part à ce premier match de l’Olympique Lyonnais en 2026. Et pour cause, son transfert ne pourra être enregistré que le 1er janvier, date de l’ouverture officielle du mercato d’hiver. Compte tenudu du court delai de 48 heures précédant le match, le Brésilien pourrait ne pas être qualifié contre les Monégasques.

L’attaquant Brésilien privé de Ligue Europa en janvier

Incertain pour affronter l’AS Monaco dans 5 jours, Endrick est déjà assuré de ne pas jouer avec son nouveau club en Ligue Europa, en janvier. Il ne peut être inscrit sur la liste de l’UEFA maintenant. Concrètement, le nouvel avant-centre de l’OL manquera les matchs contre les Young Boys de Berne (22 janvier) et le PAOK Salonique (29 janvier).

Son inscription sera possible après la phase de Ligue de l’Europa League. Endrick pourra donc disputer directement les huitièmes de finale, si Lyon termine dans le top 8. Sinon, ce sera d’abord les barrages (16e de finale).

