Mercato OM : 20 M€ pour une première arrivée à Marseille

La direction de l’OM tente de signer sa première recrue hivernale en la personne de Jorge Carrascal. Les négociations se poursuivent en coulisse. Mais voici ce qu’il faut retenir.

Mercato : Une première offre de l’OM pour Jorge Carrascal déclinée

La priorité de l’Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal est connue ! Pablo Longoria et Roberto De Zerbi l’ont déjà confirmé. Il faudra recruter un meneur de jeu capable de fluidifier les transitions entre le milieu et l’attaque. Un nouveau milieu offensif est attendu à l’OM pour la seconde partie de saison.

Parmi les pistes explorées en interne, on retrouve notamment celle menant à Jorge Carrascal. L’international colombien évolue actuellement à Flamengo, comptant 23 matchs à son actif. Il a récemment brillé lors de la finale perdue face au Paris Saint-Germain en Coupe Intercontinentale. Les Olympiens ont déjà entamé les négociations pour sa venue.

Flamengo réclame 20 millions d’euros pour son transfert

Onze Mondial le confirme, une première offre de 15 millions d’euros a été formulée pour Jorge Carrascal. Sauf que l’OM se heurte à l’intransigeance de Flamengo. Le club brésilien a repoussé cette avance initiale, exigeant une somme de 20 millions d’euros avant de libérer son joueur de 27 ans.

Cette fermeté des Brésiliens oblige l’Olympique de Marseille à augmenter son offre afin d’éviter de se faire doubler dans ce dossier. Car une autre écurie européenne dont l’identité n’a pas encore été dévoilée, serait également sur le coup. Les semaines à venir seront donc décisives pour finaliser l’arrivée ou non de Jorge Carrascal.

