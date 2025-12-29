Mercato OM : Une confirmation de Zidane choque Marseille

Le nom de Zinedine Zidane continue de faire rêver les partisans de la vente OM. Et l’ancien coach du Real Madrid a livré une confidence qui relance les débats à Marseille.

Mercato : Zinedine Zidane dévoile une approche de l’OM

Le nom de Zinedine Zidane continue de circuler à l’Olympique de Marseille. La légende française est présentée comme le futur entraîneur de l’OM en cas de rachat du club par les investisseurs saoudiens. Cette rumeur persistante est alimentée par ses origines marseillaises et son immense prestige, qui continue de faire rêver les supporters phocéens.

Mais jusqu’ici Zinedine Zidane est libre de tout contrat suite à sa deuxième démission du Real Madrid. Lui qui est sans club depuis plus de deux ans reste très discret sur la suite de sa carrière. Pourtant, une déclaration accordée à L’Équipe en 2022 est récemment revenue sur le devant de la scène. Et elle surprend de nombreux Marseillais.

Zizou confirme en effet dans cette interview que l’OM avait tenté de le recruter au début des années 90, lorsqu’il quittait l’AS Cannes. « En 1992, quand je vais à Bordeaux, l’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité », a-t-il avoué. À cette époque, le jeune milieu offensif était déjà très convoité.

Il ne regrette pas son choix

Même si l’OM avait coché son nom, c’est finalement les Girondins de Bordeaux qui ont su le convaincre. Grâce notamment au projet sportif porté par Rolland Courbis. Ce choix a été décisif dans la carrière de Zinedine Zidane, qui a ensuite rejoint la Juventus puis le Real Madrid. Cette confirmation relance forcément les débats à Marseille.

Comment l’histoire de l’OM aurait-elle évolué si Zidane avait porté le maillot olympien ? L’intéressé ne nourrit en tout cas aucun regret. Il s’est bâti un palmarès impressionnant en tant que joueur puis entraîneur du Real Madrid. Il n’écarte pas totalement un retour sur un banc de touche.

