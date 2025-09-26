Mercato ASSE : Un gros transfert espéré par KSV s’éteint

Un transfert surveillé de près par l’ASSE en Premier League est sur le point de s’éteindre. Ce qui serait une grosse perte pour le club stéphanois.

Mercato ASSE : William Saliba accepte de prolonger à Arsenal

L’ASSE suit de près la situation de William Saliba (24 ans) à Arsenal. Il est dans le viseur du Real Madrid depuis la saison dernière. La rumeur de l’été dernier évoquait son possible transfert chez les Merengues, qui sont en quête d’un arrière central. Finalement, le transfert du joueur formé à Saint-Etienne n’a pas été possible. Désormais, la direction des Gunners travaille à la prolongation de son contrat expirant en juin 2027.

Alors que le club madrilène attend les prochaines fenêtres de transfert pour passer à l’offensive, William Saliba est en passe de rempiler avec le club londonien. Selon les informations de The Athletic, il a accepté les propositions d’Arsenal et va prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires.

À voir

Bombe au PSG : Vitinha veut rejoindre Mbappé au Real Madrid

Il sera ainsi lié aux Gunners jusqu’en 2030, ce qui ruinerait les espoirs du Real Madrid. Et aussi ceux de l’ASSE, car les Stéphanois espéraient le transfert de leur ancien joueur en Espagne, afin de toucher des bonus, comme prévu dans son contrat.

L’ASSE voit un gros chèque s’envoler !

Si les informations du média britannique se confirment, Kilmer Sports Ventures peut oublier le gros chèque espéré pour William Saliba, pour le deux, voire trois prochaines saisons.

Pour rappel, l’international Français (28 sélections) a été transféré par l’ASSE à Arsenal en juillet 2019, contre 30 millions d’euros, selon Transfermarkt. Il est évalué actuellement à 80 millions d’euros par le site internet spécilaisé. Quant au bonus à la revente, négocié par les Verts lors du transfert initial du défenseur central, il est estimé à 20 %.