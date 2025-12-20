Mercato RC Lens : Déclassé, un cadre fait une annonce forte

Déclassé par Pierre Sage, qui ne l’a utilisé que pendant 79 petites minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison, Florian Sotoca a été associé au FC Nantes à l’approche du mercato hivernal. L’avant-centre de 35 ans a répondu à cet intérêt des Canaris.

Mercato : Florian Sotoca ne se voit pas quitter le RC Lens

À quelques mois de la fin de son contrat, Florian Sotoca refuse de quitter les rangs du RC Lens cet hiver. Malgré l’intérêt du FC Nantes, l’attaquant des Sang et Or assure qu’il veut terminer la saison au club artésien. Titulaire lors de la rencontre de Coupe de France face à Feignies-Aulnoye (3-1), le natif de Narbonne, qui a manqué un pénalty pendant le match, a totalement fermé la porte à un départ et a exprimé son amour pour le club nordiste.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Quatre offres XXL tombent pour Mamadou Sangaré

À voir

Mercato OL : Lyon menacé sur une piste offensive en Turquie

« Vous savez tout mon amour pour ce club, ça fait sept ans que je suis ici, tant que je porterai ce maillot, je me donnerai à 100% comme je l’ai fait depuis le début de saison. C’est sûr que si on commence à écouter à droite, à gauche, on ne va plus s’en sortir. Je suis très heureux, même si cette année j’ai un petit peu moins de temps de jeu, mais ça fait partie d’une saison.

Tous les jours au quotidien, je me donne à fond pour justement grappiller du temps de jeu. Je sais que je suis dans un grand club du football français, j’en suis très fier, ma tête elle est ici. Je me sens très bien ici, il n’y a pas de raison de changer, en tout cas, ça me fait plaisir d’avoir un petit peu plus de temps de jeu », a déclaré Florian Sotoca en zone mixte ce vendredi soir.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Une offre tombe pour Robin Risser !

À voir

Coupe de France : Le groupe du PSG pour affronter Fontenay !

Sous contrat jusqu’en juin prochain, le capitaine sang et or veut continuer, quand bien même son temps de jeu serait réduit. Même si son temps de jeu a légèrement diminué cette saison, Sotoca conserve un rôle clé. Son expérience et son influence dans le groupe restent précieuses. Il affirme accepter les choix de son entraîneur, Pierre Sage, sans frustration.

Lire aussi sur le RC Lens

Mercato FC Nantes : La décision est prise pour Florian Sotoca

Mercato RC Lens : un avenir en suspens pour Florian Sotoca

RC Lens-OM : Florian Sotoca déclare la guerre à Elye Wahi

À voir

OL Mercato : Endrick à Lyon, un prêt finalement payant ?