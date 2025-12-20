Coup de tonnerre : Accord PSG – Monaco pour Akliouche ?

À la recherche d’un ailier polyvalent, le PSG pourrait avoir une ouverture sur le dossier Maghnes Akliouche. L’AS Monaco serait désormais disposé à vendre son attaquant de 23 ans. Explications.

Mercato PSG : L’AS Monaco prêt à se séparer de Maghnes Akliouche

Ce n’est plus une surprise, le Paris Saint-Germain s’intéresse à Maghnes Akliouche depuis plusieurs mois. Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, a approché l’entourage du milieu offensif à plusieurs reprises, sans ouvrir de négociations avec les dirigeants de l’AS Monaco.

Mais la donne pourrait rapidement évoluer lors du prochain mercato hivernal. Dans l’optique de renforcer son effectif pour la seconde partie de saison, le club du Rocher aurait besoin de liquidités et souhaiterait donc vendre Maghnes Akliouche en janvier. Une aubaine pour le Paris SG ?

En effet, selon les informations du journaliste Ekrem Konur, « le PSG veut signer Maghnes Akliouche en janvier. L’AS Monaco est ouvert à un accord, si leurs conditions sont réunies. L’ailier s’intéresse au projet de Paris. » Cependant, Luis Campos devra s’attendre à mettre la main à la poche pour l’international français.

L’AS Monaco réclame entre 60 et 65M€ pour Akliouche

Suivi par le Paris SG l’été passé, Maghnes Akliouche pourrait refaire parler de lui durant le mercato d’hiver, puisque l’AS Monaco serait désormais prêt à ouvrir la porte à un départ de son joueur. En tout cas, Thiago Scuro et les décideurs monégasques ne s’opposeraient pas à un départ du natif de Tremblay-en-France si la somme offerte est convenable. Une tendance confirmée à demi-mot par Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

« Je compte sur tout le monde pour la deuxième partie de la saison, mais Maghnes est libre de prendre ses décisions. Celles sur la suite de sa carrière lui appartiennent. Est-ce que j’ai demandé à mes dirigeants de fermer la porte ? Je suis heureux avec mon groupe et je ferai avec celui que j’ai après le mercato. Je m’adapte toujours, je le fais depuis mon arrivée », a répondu l’entraîneur de l’ASM, qui semble déjà se préparer à l’idée de perdre Akliouche cet hiver.

Mais le Champion de France et d’Europe en titre n’est pas seul sur ce coup et devra donc livrer bataille dans ce dossier. Selon l’Insider turc, outre le PSG, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, la Juventus Turin, l’Inter Milan, l’AC Milan et l’Atlético Madrid seraient aussi intéressés par le renfort de Maghnes Akliouche. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le partenaire de Paul Pogba est évalué entre 60-65 millions d’euros par sa direction.

