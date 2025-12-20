Mercato : Rémy Cabella confirme sa signature au FC Nantes !

Déterminé à se maintenir en Ligue 1 à l’issue de la saison, le FC Nantes s’apprête à vivre un mercato d’hiver très mouvementé. Sur le point de quitter les rangs de l’Olympiakos, Rémy Cabella pourrait ainsi débarquer à la Beaujoire dans les semaines à venir.

Mercato : Rémy Cabella arrive pour aider le FC Nantes

Actuellement 17ᵉ de Ligue 1, le FC Nantes agit vite pour donner des garanties sportives à son nouvel entraîneur Ahmed Kantari dès janvier 2026. D’après les informations concordantes de plusieurs médias spécialisés, les dirigeants nantais veulent éviter l’erreur des précédents exercices, où les ajustements tardifs avaient coûté cher.

Dans cette optique, après Deiver Machado, qui arrive en provenance du RC Lens, c’est Rémy Cabella qui s’apprête à quitter l’Olympiakos pour rejoindre la Beaujoire et participer à la mission maintien. L’ancien attaquant du LOSC a confirmé lui-même la nouvelle sur les réseaux sociaux.

En effet, sur Snapchat, l’international français a posté le mot « Allez ! » écrit en jaune, suivi d’un point vert, aux couleurs nantaises. Un message qui ne laisse aucun doute sur sa prochaine destination. Selon Christian Karembeu, conseiller du club grec, Cabella est en pleine forme physique.

À Nantes, il devra fluidifier le jeu, calmer les temps faibles et alimenter des attaquants en manque de ballons exploitables. Avant-dernier de Ligue 1 après la première moitié du championnat, le FC Nantes aurait l’intention de recruter trois autres renforts cet hiver : un défenseur central et deux milieux de terrain.

Mady Camara espéré après Cabella

Le troisième dossier est le plus sensible. Le FC Nantes cherche encore un défenseur central expérimenté, ou à défaut un milieu défensif, capable de stabiliser l’axe. Cette arrivée est essentielle pour anticiper le départ de Chidozie Awaziem, engagé avec le Nigeria pour la CAN 2026.

Selon les rumeurs de mercato, le club cible un profil de leader, habitué aux contextes tendus. La piste Mady Camara a été explorée, mais s’annonce compliquée. Les dirigeants privilégient la solidité à l’effet d’annonce. Ce mercato s’inscrit dans la nouvelle ère ouverte par Ahmed Kantari, nommé entraîneur après le départ de Luis Castro.

Le technicien a validé les profils ciblés, avec une ligne directrice claire : expérience, mental, et impact immédiat. Selon L’Équipe, Kantari souhaite un groupe capable de prendre des points rapidement, sans attendre un hypothétique sprint final. Une approche pragmatique, dictée par le classement.

