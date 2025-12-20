Mercato OM: La signature de Branimir Mlacic « bouclé à 80% »

Visé par l’OM dans l’optique d’un départ de Leonardo Balerdi cet hiver, le défenseur central de l’Hajduk Split, Branimir Mlacic, pourrait snober le club marseillais pour un cador de Serie A. Le transfert serait presque bouclé.

Mercato : L’OM se penche sur Branimir Mlacic

Alors que Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM, qui approche à grands pas, Medhi Benatia s’intéresserait à un jeune prodige croate pour le prochain mercato hivernal. D’après les informations de l’Insider Ekrem Konur, le directeur sportif de l’OM serait sur les traces de Branimir Mlacic. Défenseur central de 18 ans, ce dernier appartient actuellement à l’Hajduk Split.

International Espoirs croate à une reprise, le jeune homme dispose d’un contrat jusqu’en juin 2029. Cette saison, Branimir Mlacic a délivré deux passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Il est valorisé à 800.000 euros par le site Transfermarkt, mais la concurrence s’annonce féroce sur ce dossier.

Selon le média local, Slobodna Dalmacija, l’OM va envoyer des scouts pour évaluer le niveau de Branimir Mlacic lors des prochaines rencontres de son club. Et cela dès ce samedi pour le choc face au Dinamo Zagreb. Toujours selon le média croate, le club olympien espère débourser 6 millions d’euros pour s’attacher ses services. Mais l’Inter Milan serait à l’heure actuelle le club le plus avancé sur ce dossier.

Interrogé par le média Tribuna, le journaliste croate Izak Ante Sucic explique notamment que l’accord entre les Nerazzurri et le club croate serait presque signé. « En ce qui concerne l’accord, je dirais que le transfert est bouclé à 80%. Le joueur veut rejoindre l’Inter, Hajduk est prêt à le vendre. Il s’agit maintenant de lui présenter le projet », explique le spécialiste croate. Reste à voir si l’Olympique de Marseille parviendra à inverser la tendance sur cette piste.