Mercato PSG : Le clan Beraldo lâche un indice sur son avenir

Peu utilisé depuis le début de la saison, Lucas Beraldo aurait de plus en plus de doutes concernant son avenir au PSG. Et à l’approche du mercato d’hiver, le défenseur central brésilien aurait fait son choix.

Mercato : Le PSG ouvert pour un départ de Beraldo ?

L’avenir de Lucas Beraldo au Paris Saint-Germain reste flou. À seulement 22 ans, l’ancien défenseur central de Sao Paulo traverse une période délicate, marquée par un temps de jeu en net recul. Aligné pour la dernière fois le 22 novembre face au Havre (3-0), Beraldo n’a plus foulé les pelouses depuis, alimentant les rumeurs d’un possible départ dès cet hiver.

En effet, selon les informations du journal L’Équipe, le Paris SG ne considère pas officiellement le joueur comme transférable. En interne, aucune décision ferme n’aurait été prise concernant son avenir à court terme, même si la situation sportive du joueur interroge.

Sauf offre importante, un départ de Beraldo cet hiver n’est pas d’actualité. Dans son entourage, on balaye les doutes autour de sa capacité à s’imposer et de possibles envies d’ailleurs. L’international brésilien devrait avoir l’occasion de se montrer, ce samedi soir contre Fontenay-le-Comte.

« Si sa situation ne l’enchante guère, le compatriote de Marquinhos n’en a pas non plus fait assez lorsqu’il a joué pour semer le doute dans l’esprit de l’entraîneur. Le joueur a l’occasion de se montrer après un début de saison galère, mais son manque de culture défensive continue d’interpeller », assure le quotidien sportif. Cependant, le principal concerné ne semble pas forcément intéressé par un changement cet hiver.

« De fausses informations concernant son avenir »

En conférence de presse récemment, Luis Enrique louait les qualités de Lucas Beraldo, mettant en avant son jeune âge. « Il est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe », a déclaré l’entraîneur espagnol des Rouge et Bleu.

Cela tombe bien, puisque le clan du jeune défenseur exclut également un départ cet hiver. Pour L’Équipe, l’entourage de Lucas Beraldo a mis les choses au clair concernant son avenir en précisant : « jouer au PSG est un privilège. Depuis son arrivée (en janvier 2024, NDLR), il a déjà remporté presque tous les titres possibles à un si jeune âge, ce que très peu de joueurs dans le monde peuvent se vanter d’avoir accompli. »

Le clan du jeune défenseur a ainsi un départ cet hiver : « il y a eu beaucoup de spéculations et de fausses informations concernant son avenir. La réalité est simple : pour l’instant, il se concentre pleinement sur son travail quotidien et sur l’aide qu’il peut apporter au PSG pour atteindre ses objectifs. » L’Équipe rapporte par ailleurs que de son côté, le Paris SG n’envisagerait pas non plus un départ de son défenseur cet hiver.

