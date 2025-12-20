Mercato ASSE : Un attaquant sur le départ clarifie son futur

Très convoité l’été dernier, l’ailier de l’ASSE, Zuriko Davitashvili, est toujours sur les tablettes de plusieurs clubs. Il lâche une annonce refermant le débat sur son avenir.

ASSE : Zuriko Davitashvili se projette en 2026 avec les Verts

Zuriko Davitashvili a tenté de quitter l’ASSE pendant le dernier mercato, mais en vain. Il ne voulait pas jouer en Ligue 2 et l’avait clairement indiqué. Plusieurs clubs en Ligue 1, dont le RC Strasbourg, et à l’étranger souhaitaient lui offrir l’opportunité de quitter le club relégué. Mais la Direction stéphanoise a fermé la porte au départ de l’attaquant géorgien, tout comme à Lucas Stassin.

À une dizaine de jours de l’ouverture officielle du mercato hivernal, il a fait une déclaration dans laquelle il montre son engagement à finir la saison à l’AS Saint-Etienne. « Sur le plan personnel, l’entame de la saison a été un peu difficile. Désormais, ça va mieux ! J’ai inscrit 8 buts, ça me semble correct », a-t-il confié en conférence de presse.

Zuriko Davitashvili se projette même pour la deuxième partie de saison et vise le retour en Ligue 1. « Je pense pouvoir faire mieux et je vais travailler pour. […]. Je ne me fixe pas d’objectifs de buts, je veux contribuer à remplir l’objectif collectif. Le plus important reste l’objectif collectif : gagner pour remonter dans l’élite. On se doit de faire mieux sur cette deuxième partie de saison qui arrive », a-t-il déclaré.

