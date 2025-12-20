INFO Mercato: L’OM prépare déjà la succession de Greenwood

Auteur de sa seconde saison étincelante sous le maillot de l’OM, Mason Greenwood attise logiquement les convoitises sur le marché européen. Conscients de cette situation, les dirigeants marseillais travailleraient en coulisses sur sa succession.

Mercato : L’OM vise une vente record pour Mason Greenwood

Arrivé à l’OM avec de fortes attentes, Mason Greenwood n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui. L’ancien attaquant de Manchester United réalise une saison de tout premier plan. En 2024-2025, le joueur de 24 ans affiche déjà 14 buts et 4 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, portant son total à 36 buts et 10 passes décisives en 57 matchs depuis son arrivée sur la Canebière.

Et tout logiquement, ses performances ne passent pas inaperçues. Ces derniers jours, le site britannique TeamTalk a confirmé l’intérêt du Barça pour Mason Greenwood. Le club catalan envisagerait sérieusement de recruter le numéro 10 de l’OM afin de renforcer son secteur offensif l’été prochain.

Conscient qu’il ne pourra pas retenir le natif de Bradford assez longtemps, l’Olympique de Marseille réclamerait environ 115 millions d’euros pour laisser partir sa star offensive. Un montant conséquent, qui placerait Greenwood en tête des transferts les plus chers de l’histoire du club marseillais. Pour pallier ce futur départ, les dirigeants olympiens auraient déjà identifié le profil idéal pour cet hiver.

L’OM vise Sofiane Diop pour l’après-Greenwood

S’il ne devait pas partir cet hiver, Mason Greenwood pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato d’été, si une offre satisfaisante arrive sur les bureaux de Pablo Longoria et Medhi Benatia. La direction de l’OM réfléchirait ainsi d’ores et déjà à la suite, après le départ de l’Anglais.

Dans cette optique, l’OM aurait ciblé un joueur de Ligue 1 pour cet hiver. En effet, selon les dernières informations du journal L’Équipe, les dirigeants marseillais cibleraient le Niçois Sofiane Diop. Capable de jouer au poste de numéro 10 et sur les ailes, l’international marocain de 25 ans serait un vrai plus à l’effectif de Roberto De Zerbi.

Son âge est aussi un argument pour l’OM qui voit en lui un joueur capable de s’améliorer et d’incarner le futur du club marseillais. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Sofiane Diop est évalué à 10 millions d’euros sur le site Transfermarkt.

