ASSE Mercato : Un milieu lâche des indices sur son avenir

Un cadre de l’équipe de l’ASSE s’est lâché sur son avenir au club, à neuf mois de la fin de son contrat. Il donne quelques indices.

Mercato : Tardieu a songé à quitter l’ASSE l’hiver dernier

Passé en conférence de presse pour évoquer le match ASSE – EA Guingamp de samedi (20h), Florian Tardieu a été interrogé sur son avenir à Saint-Etienne. Dans sa réponse, il a révélé une envie de quitter le club l’hiver dernier, parce qu’il n’avait pas assez de temps de jeu. « Je n’étais même pas toujours dans le groupe retenu. J’ai réfléchi à partir à l’hiver, on en avait parlé avec la direction […] », a-t-il raconté.

Le milieu de terrain est finalement resté et il a affronté la concurrence pour s’imposer. Son retour a été possible grâce à Eirik Horneland, qui a redistribué les cartes dès son arrivée en janvier 2025. « Je ne suis pas quelqu’un qui lâche […]. Avec l’arrivée du nouveau coach, tout a changé pour moi », a-t-il confirmé.

Florian Tardieu a tout donné pour rebondir

En effet, Florian Tardieu a fait preuve de résilience pour arriver à inverser la tendance, alors qu’il vivait une situation très compliquée. « Je voulais me donner à fond et ne rien regretter. Il a fallu être solide mentalement pour pouvoir revenir et jouer le week-end. J’ai essayé de prouver que je pouvais apporter au coach et à son équipe et j’ai tout donné. Eirik Horneland l’a vu et m’a donné cette chance », a-t-il expliqué.

Le joueur de 33 ans est incertain sur son avenir

En fin de contrat en juin 2026, le joueur de 33 ans devrait quitter l’ASSE à l’issue de la saison. Toutefois, il n’a pas de visibilité sur son futur pour l’instant. « Pour mon avenir avec les Verts, on verra ce qu’il va se passer. Dans l’immédiat, l’objectif, c’est de remonter en Ligue 1. On en reparlera ensuite », a-t-il répondu avant déclarer : « Je n’ai pas prévu de m’arrêter cette année, la suite dépendra aussi de mon état physique et mental ».