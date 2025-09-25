ASSE : Horneland prend une décision radicale avant Guingamp

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, reste concentré sur le match contre l’EA Guingamp. Il ne se rendra pas à Lille pour le match de SK Brann, son ancien club.

L’ASSE prépare son match contre l’EA Guingamp

L’ASSE a entamé la préparation du match contre l’EA Guingamp, dès son retour d’Amiens où elle a disputé la 7e journée de Ligue 2, mardi soir. Eirik Horneland aura seulement deux séances d’entraînement pour peaufiner sa stratégie, avant le rendez-vous avec l’En Avant, fixé au samedi 27 septembre (20h) au stade Geoffroy-Guichard.

Les Verts se sont entraînés mercredi à huis clos. Ce jeudi, ils sont à l’infirmerie pour des soins. Ils auront une dernière séance, encore à huis clos, le vendredi, veille du match de la 8e journée du championnat.

Horneland : « Je ne serai pas à Lille, mais à Saint-Etienne »

Le coach de l’AS Saint-Etienne reste donc focalisé sur la rencontre avec l’EA Guingamp. Il a ainsi décidé de rester dans le Forez, alors que la rumeur évoquait son éventuelle présence au stade Pierre-Mauroy pour assister au match entre le LOSC et SK Brann en Ligue Europa, ce jeudi (18h45). « Non, je ne serai pas à Lille jeudi, je serai à Saint-Etienne », a-t-il répondu.

Le technicien norvégien avoue qu’il avait hâte de voir ce match entre Lille et Brann, qu’il pense : « sera intéressant », mais il a préféré se concentrer au maximum sur son équipe. « Ce que je veux, c’est vraiment me concentrer sur mon équipe, comme je demande à mes joueurs de se concentrer sur le fait de ne pas prendre de buts », a-t-il justifié.

Il faut rappeler qu’Eirik Horneland a été coach adjoint du club norvégien du 1er janvier au 19 juillet 2021. Il avait assuré l’intérim ensuite du 20 juillet au 9 août 2021, puis nommé entraîneur principal du SK Brann. Il est resté en poste du 10 août 2021 au 31 décembre 2024, avant son arrivée à l’ASSE.