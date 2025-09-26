Mercato ASSE : Ekwah résilie son contrat tout seul

Alors que l’entraîneur de l’ASSE a annoncé Pierre Ekwah en arrêt-maladie, L’Équipe apprend qu’il a résilié son contrat unilatéralement, pour forcer la main au club ligérien.

Mercato : Ekwah a rompu unilatéralement son contrat depuis le 1er septembre

Pierre Ekwah a décidé de ne plus porter le maillot de l’ASSE, à la suite de la relégation du club en Ligue 2. La direction stéphanoise a pourtant levée l’option d’achat qui était assortie à son prêt d’une saison. Selon l’estimation de Transfermarkt, son transfert définitif de Sunderland a été conclu à 6 M€.

Malgré ce gros effort financier, le milieu de terrain est resté ferme sur sa position. Il n’a pas rejoint l’équipe Stéphanois depuis le début de la nouvelle saison. Il a engagé un bras de fer pour obtenir sa libération, alors que l’AS Saint-Etienne a refusé de le transférer pendant le mercato estival.

Ce vendredi, le clan Pierre Ekwah a révélé, dans des confidences au journal sportif, que le joueur a rompu unilatéralement son contrat, « pour juste cause », depuis le 1er septembre 2025. Il s’est appuyé sur la jurisprudence de « l’arrêt Diarra du 4 octobre 2024 » pour résilier le contrat qui le liait encore au club stéphanois, à en croire la précision de la source.

Une longue bataille juridique enclenchée

D’après les détails du quotidien sportif, c’est plutôt « l’intransigeance des dirigeants stéphanois », qui a conduit l’entourage du Franco-Ghanéen « a laissé fuiter l’information » de la rupture unilatérale de son contrat. L’avocat de Pierre Ekwah estime qu’il est libre de s’engager avec le club de son choix, puisqu’il s’est séparé de l’ASSE avant le fin mercato.

Au-delà du bras de fer, c’est une longue bataille juridique qui s’ouvre entre les parties, car Kilmer Sports Ventures ne va évidemment pas laisser filer le milieu défensif, sans récupérer le montant investi dans son recrutement.

Pour rappel, Lassana Diarra était resté un an sans jouer après avoir quitté le Lokomotiv Moscou en 2014. Après plusieurs années de bataille, il avait finalement été dédommagé. En effet, comme le rappelle L’Equipe, il avait réussi à faire « reconnaître par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que certaines règles de transfert de la FIFA étaient contraires au droit européen et qu’elles avaient donc injustement interrompu sa carrière ».