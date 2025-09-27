Barça: Hansi Flick perd le sourire avant le choc face au PSG

À moins d’une semaine du choc de la deuxième journée de Ligue des Champions contre le PSG de Luis Enrique, Hansi Flick, l’entraîneur du Barça a reçu ce vendredi deux mauvaises nouvelles.

Barça : Joan Garcia et Raphinha forfaits face au PSG

À l’instar de son homologue Luis Enrique du Paris SG, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, ne pourra pas lui aussi compter sur tout son monde le 1er octobre prochain lors de leur choc de la deuxième journée de la Ligue des Champions. En effet, si Lamine Yamal a annoncé son retour après plusieurs semaines passées à l’infirmerie en raison d’une pubalgie, le club catalan a perdu Joan Garcia et de Raphinha sur blessure après sa victoire face au promu Oviedo (3-1), jeudi soir, en Liga.

« Le gardien du Barça souffre d’une rupture du ménisque interne du genou gauche. Samedi, il subira une arthroscopie pratiquée par le Dr Joan Carles Monllau. Son indisponibilité est estimée à environ 4 à 6 semaines, selon son état de santé », écrit le FC Barcelone concernant Joan Garcia, qui devrait être remplacé par Wojciech Szczesny dans les buts étant donné que Marc-André ter Stegen est blessé (3-4 mois d’absence), comme Gavi (4-5 mois) et Fermin (2-3 semaines).

Quant à Raphinha, qui a terminé à la cinquième place du dernier Ballon d’Or, il manquera aussi le match contre le PSG, mercredi à Montjuic. « Le Brésilien est absent en raison d’une blessure aux ischio-jambiers droits. Raphinha souffre d’une blessure aux ischio-jambiers, plus précisément au tiers moyen du biceps fémoral de la cuisse droite.

Son indisponibilité est estimée à environ trois semaines », annonce le Barça. Les Blaugranas et les Parisiens vont donc se retrouver mercredi prochain avec deux effectifs largement diminués, puisque le PSG ne pourra pas aussi compter sur Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Marquinhos pour ce déplacement.