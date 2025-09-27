Lamine Yamal fait une annonce fracassante avant Barça – PSG

À six jours du choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le PSG, l’attaquant du Barça, Lamine Yamal, a fait une déclaration fracassante qui a rapidement enflammé la toile. Explications.

Lamine Yamal : « Hey, je suis de retour »

Si le Paris Saint-Germain a enregistré une nouvelle blessure avec Marquinhos, le FC Barcelone, lui, pourra compter sur son phénomène Lamine Yamal dès ce dimanche, lors de la réception de la Real Sociedad, à l’occasion de septième journée de Liga. Éloigné des terrains depuis la trêve internationale du mois de septembre, l’ailier de 18 ans a annoncé son retour à la compétition sur les réseaux sociaux.

Le jeune international espagnol a choisi Instagram pour faire passer son message à la planète football : « Hey, je suis de retour. » Une phrase simple, presque anodine, mais qui résonne comme une véritable menace à quelques jours du choc tant attendu de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions entre le Barça et le Paris Saint-Germain.

Le deuxième du Ballon d’Or 2025 est prêt pour mercredi. Blessé à l’aine lors de la trêve internationale avec l’Espagne, Yamal ne figurait pas dans le groupe de Hansi Flick depuis début septembre. Frustré après son échec au Ballon d’Or, le prodige catalan a soif de revanche.

Lamine Yamal prêt à faire mal au Paris SG

Déterminé à marquer les esprits, Lamine Yamal pourrait reprendre le rythme dès ce dimanche contre la Real Sociedad, histoire d’affûter ses jambes avant de défier les Parisiens mercredi. D’ailleurs, son entraîneur a reconnu en conférence de presse que « ne pas avoir gagné le Ballon d’Or lui donne encore plus de motivation. »

De son côté, le quotidien Sport rapporte que « Paris est le grand objectif » du numéro 10 barcelonais. L’Espagnol sait aussi probablement que la course pour le Ballon d’Or 2026 commence dès maintenant et qu’un gros match contre l’équipe du vainqueur de cette saison, Ousmane Dembélé, servirait à marquer le coup.